Во Франции создали роботизированную лодку Seaquest S: как использовали опыт Украины

По словам производителя, война в Украине показала необходимость быстро улучшать дроны, так как враг адаптируется.

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Французская компания Sirehna, которая входит в Naval Group, спустила на воду беспилотное надводное судно Seaquest S, созданное с учетом опыта Украины в Черном море. Об этом пишет Defense News.

Сообщается, что судно Seaquest S, длиной чуть менее 10 метров, оптимизировано для разведки, радиоэлектронной борьбы и ударных миссий. Беспилотник может автономно работать в течение 24 часов. Эти дроны пока не могут формировать рои, однако такая возможность может быть добавлена позже.

В Naval Group утверждают, что в настоящее время Seaquest S — это единственный небольшой беспилотный аппарат, который можно размещать на борту фрегатов и военных кораблей. На данный момент судно проходит испытания во Франции.

Что касается уроков, извлеченных из войны в Украине, в компании упомянули необходимость быстро модернизировать подобные системы. Руководитель линеек продуктов беспилотников и автономных систем Пьер-Антуан Флиш подчеркнул, что украинцы переходят от одной версии к другой каждые шесть месяцев, так как противник адаптируется и выстраивает оборону.

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"Это одна из причин, по которой мы специально создали Seaquest как высокомодульную платформу и хотим разрабатывать тактику применения машин вместе с конечными пользователями, потому что мы знаем, что они будут развиваться по шести-девятимесячному циклу", — сказал Пьер-Антуан Флиш.

Как отмечают в издании, согласно прогнозам украинских официальных лиц, в будущем подобные роботизированные системы будут доминировать над обычными боевыми судами. По крайней мере в закрытых или полузакрытых водоемах.

Напомним, французское агентство по оборонным закупкам (DGA) заказало у компании Exail глубоководные разведывательные беспилотные аппараты A6K-M, которые могут погружаться на 6000 метров.

В свою очередь французская компания Couach представила на выставке Euronaval многофункциональный надводный беспилотный аппарат Magellan, способный ходить по морю в течение 5 дней.