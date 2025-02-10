Армія РФ атакує дронами країни НАТО: в ISW попередили про небезпеку

Російський ВПК покращує ударні дрони і засоби РЕБ, використовуючи бойовий досвід в Україні. Передові розробки Москва застосовує для нападу на країни Заходу, заявили аналітики Інституту вивчення війни.

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Російські військові вдосконалюють ударні дрони і засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Передові технологічні розробки вже використовують у гібридних операціях проти країн НАТО, йдеться в аналітичному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нові розробки БПЛА і засобів РЕБ створюються з урахуванням досвіду, отриманого під час повномасштабної війни з Україною. У 2024 році НАТО досить часто стикалося із загрозами подібних атак і диверсій з боку Росії, вказують аналітики.

Протидія російським дронам доводить необхідність країн оборонного альянсу надалі розвивати військові можливості. Російський ВПК буде і далі впроваджувати досвід для створення новітніх технологій, отриманий на полі бою в Україні, вважають експерти ISW.

Дрони РФ пролітають над авіабазою в Німеччині

Як приклад наводиться нещодавній епізод над авіабазою Швезінг 9 лютого в Німеччині, де проходять навчання військові ЗСУ. Бундесвер відзвітував про проліт невідомих безпілотників, писав журнал Der Spiegel.

Ця авіабаза розташована на березі Північного моря і вважається зоною особливого контролю. Останні кілька місяців українські солдати навчаються там поводження з високоефективними системами ППО, зокрема й Patriot.

"За базою шпигували, серед основних підозрюваних у таких випадках — російські спецслужби", — вказує видання.

Крім цього, за січень 2025 року підозрілі дрони були помічені над цією авіабазою шість разів. При цьому спеціальна апаратура для їхнього придушення, задіяна німецькою армією, не призвела до приземлення БПЛА. Не вдалося також визначити, хто ними керував.

Der Spiegel визнає, що поява невідомих безпілотників біля військових об'єктів у Німеччині стала частиною "сумної повсякденної дійсності".

Фокус писав, як Велика Британія створює для ЗСУ нові морські дрони Wasp і Snapper. Катери можуть зіграти важливу роль в операціях проти Чорноморського флоту РФ.

Українські фахівці створили копію іранського дрона "Шахед", яким ЗС РФ атакують українські мирні міста. БПЛА піднімається на висоту 5 тисяч метрів.