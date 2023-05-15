ВСУ захватили у россиян редкий дрон "Элерон-3": на что способен этот беспилотник (видео)

БПЛА достался нашим военным в хорошем состоянии, и будет теперь помогать уничтожать оккупантов.

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Практически не поврежденный редкий БПЛА "Элерон-3" армии РФ наши военные захватили возле поселка Кременная в Луганской области, сообщается в соцсетях. Военные сообщают, что беспилотник почти не имеет повреждений и теперь его можно использовать для разведывательных задач ВСУ.

"Элерон-3" — это довольно редкий экземпляр. По некоторым данным, на 2016 год в армии России их насчитывалось только 22 штуки. И хотя за эти годы оккупанты могли "наштамповать" их гораздо больше, но нашим военным дроны этой модели встречаются крайне редко.

Этот БПЛА представляет собой комплекс для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия, созданный российской фирмой "ЭНИКС". Комплекс предназначен для круглосуточной воздушной оптико-электронной разведки.

Дрон может подниматься на три километра и вести разведку чуть более полутора часов. Оператор может получать картинку с дрона на расстоянии до 25 км, а без прямой связи с оператором БПЛА способен покрывать площадь до 50 км. Дрон достаточно быстро готовится для выполнения боевой задачи – всего за 10 мин.

Беспилотник "Элерон-3" может управляться полностью вручную или выполнять программу полета в запрограммированном режиме. Он способен выполнять миссии по патрулированию территорий и постоянно удерживать нужный объект в кадре.

Примечательно, что "Элерон-3" достаточно давно (с 2012 года) разработан российским военпромом и успел поучаствовать в военных операциях России в Сирии.

Ранее Фокус рассказывал, как украинский квадрокоптер спас жизнь российскому оккупанту, который решил сдаться в плен.