Почему РФ стоит опасаться редких украинских истребителей F-16AM на передовой, — СМИ (видео)

Самолет с поставленными США бомбами малого диаметра GBU-39 пролетел на низкой высоте — маневр, который часто используют опытные пилоты, чтобы избежать обнаружения радарами и повысить точность ударов.

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Недавно появились редкие кадры того, что, как считается, было первым участием в бою украинского F-16AM Fighting Falcon с планирующими бомбами. Прежде широко ожидалось, что F-16AM будут использоваться преимущественно для ПВО, подальше от линии фронта. Об этом пишет британское издание The i Paper.

Бомбы GBU-39 на истребителе Fighting Falcon

На новых кадрах, самолет с поставленными США бомбами малого диаметра GBU-39 на низкой высоте — маневр, который часто используют опытные пилоты, чтобы избежать обнаружения радарами и повысить точность управляемых ударов.

Навигация корректируемой бомбы GBU-39 — помощью GPS, также есть инерциальная навигационная система, что помогает поражать цели с высокой точностью и снижает вероятность сопутствующего ущерба. Вес всего лишь 113 кг, то есть истребитель может нести в четыре раза больше оружия, чем обычно, согласно данным оборонной разведывательной компании Janes. Увеличенная дальность бомб также позволяет наносить удары с более безопасного расстояния.

Огневая мощь F-16AM далеко не ограничивается корректируемыми бомбами, самолет также может быть оснащен высокоточными JDAM-ER, миниатюрными ловушками воздушного базирования (MALD) ADM-160 и французскими ракетами Hammer, что дает Украине возможность наносить удары вглубь удерживаемой Россией территории.

"В 2022 и 2023 годах некоторые возлагали большие надежды на то, что поставка F-16 изменит правила игры для Украины, — отметил Кейр Джайлс из лондонского аналитического центра Chatham House. — Но их появление было чем-то вроде "мягкого запуска".

Он добавил, что у России было достаточно времени, чтобы подготовиться, что ограничило их эффективность.

"Промедления с поставкой самолетов теперь представляется еще более очевидным и неуместным, чем когда-либо. Более того, у России было достаточно времени, чтобы соответствующим образом адаптироваться", — отметил он.

Напомним, что во время международной выставки Aero India 2025 российский Су-57 взлетел всего за 12 секунд с короткой полосы.

Также сообщалось, что войска РФ сбили собственный БПЛА "Элерон-3" и выдали его за украинский.