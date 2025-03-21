Швеция предоставит Украине самолеты ДРЛО ACS 890: как это связано с модернизацией F-16

В Минобороны Швеции сообщили, что сроки поставок зависят от готовности некоторых модификаций истребителей F-16 для взаимодействия с ними.

Related video

Министерство обороны Швеции подтвердило, что передача Украине самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW&C (ASC 890) идет по графику. Ожидаемые сроки поставки связаны с необходимостью адаптации определенных модификаций истребителей F-16 для эффективного взаимодействия с системой воздушного контроля. Об этом оборонное ведомство сообщило в комментарии Delfi.

"Сроки поставки ASC 890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16. Задержки в передаче самолетов ДРЛО Украине нет", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что по соображениям безопасности точные сроки не раскрываются.

Помимо самолетов Швеция намерена помочь с подготовкой летчиков для этих специализированных воздушных платформ, обслуживающего персонала и операторов бортового оборудования.

Важно

Слишком мало: почему Украине не хватит самолетов ДРЛС ASC 890 от Швеции, — Defense Express

В комментарии обозреватели "Милитарного" отметили, что ASC 890 значительно расширит возможности Украины по контролю воздушного пространства, особенно в условиях массированных ракетных ударов и атак беспилотных систем. Эти самолеты позволят улучшить координацию и управление истребителями, а также усилить радиолокационную разведку.

Однако размещение ДРЛО на территории Украины создаст дополнительные вызовы для украинских служб безопасности, поскольку эти самолеты станут приоритетной целью для российских войск.

Напомним, в мае 2024 в своем посте в соцсетях министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что для укрепления противовоздушной обороны Украины будет предоставлена помощь на сумму 1,16 млрд евро — это крупнейший военный пакет со стороны Швеции.

Некоторые западные эксперты отметили, что эти машины достаточно уязвимы, поэтому россияне непременно начнут охоту на них, однако по мнению Defense Express, самолеты ДРЛО помогут на 100% реализовать потенциал истребителей F-16, которые уже получили Воздушные силы ВСУ.