Швеція надасть Україні літаки ДРЛВ ACS 890: як це пов'язано з модернізацією F-16

У Міноборони Швеції повідомили, що терміни постачання залежать від готовності деяких модифікацій винищувачів F-16 для взаємодії з ними.

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Міністерство оборони Швеції підтвердило, що передача Україні літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) Saab 340 AEW&C (ASC 890) йде за графіком. Очікувані терміни поставки пов'язані з необхідністю адаптації певних модифікацій винищувачів F-16 для ефективної взаємодії з системою повітряного контролю. Про це оборонне відомство повідомило в коментарі Delfi.

"Терміни постачання ASC 890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16. Затримки в передачі літаків ДРЛВ Україні немає", — йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що з міркувань безпеки точні терміни не розкриваються.

Крім літаків Швеція має намір допомогти з підготовкою льотчиків для цих спеціалізованих повітряних платформ, обслуговуючого персоналу та операторів бортового обладнання.

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У коментарі оглядачі "Мілітарного" зазначили, що ASC 890 значно розширить можливості України з контролю повітряного простору, особливо в умовах масованих ракетних ударів і атак безпілотних систем. Ці літаки дадуть змогу поліпшити координацію та управління винищувачами, а також посилити радіолокаційну розвідку.

Однак розміщення ДРЛВ на території України створить додаткові виклики для українських служб безпеки, оскільки ці літаки стануть пріоритетною ціллю для російських військ.

Нагадаємо, у травні 2024 року у своєму пості в соцмережах міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що для зміцнення протиповітряної оборони України буде надано допомогу на суму 1,16 млрд євро — це найбільший військовий пакет з боку Швеції.

Деякі західні експерти зазначили, що ці машини є доволі вразливими, тож росіяни неодмінно розпочнуть полювання на них, однак на думку Defense Express, літаки ДРЛВ допоможуть на 100% реалізувати потенціал винищувачів F-16, які вже отримали Повітряні сили ЗСУ.