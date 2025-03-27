F-16 ЗСУ виконують місії з електронної розвідки: у чому важливість операцій ELINT (відео)

Радіотехнічна розвідка дає змогу виявити розташування російських систем протиповітряної оборони, включно із зенітно-ракетними комплексами С-300 і С-400, які становлять серйозну загрозу для Повітряних сил ЗСУ.

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Передані Україні винищувачі F-16 активно використовуються не тільки для бойових завдань, а й для виконання місій радіотехнічної розвідки ELINT. Про це розповів український льотчик в опублікованому 26 березня інтерв'ю.

Електронна розвідка або ELINT передбачає збір і аналіз даних про електронні випромінювання, такі як сигнали від радарів і систем зв'язку. В умовах російсько-української війни це означає виявлення місця розташування і характеристик російських систем протиповітряної оборони, включно із зенітно-ракетними комплексами С-300 і С-400, які становлять серйозну загрозу для Повітряних сил ЗСУ.

За словами льотчика, українські F-16 використовуються для перехоплення та аналізу сигналів, що дає змогу отримувати дані про розташування і роботу російських систем ППО. Ці відомості дають змогу українським силам планувати місії, мінімізувати ризики виявлення і за необхідності націлюватися на знищення загроз.

Для виконання подібних завдань F-16 потрібне додаткове обладнання. Найімовірнішим є використання зовнішніх контейнерів радіоелектронної протидії, таких як AN/ALQ-131, який може бути адаптований для збору та обробки сигналів. Цей контейнер спочатку розроблений для придушення ворожих радарів, але з відповідними модифікаціями здатний виконувати й функції ELINT.

Проблеми та обмеження під час виконання ELINT-місій

Коментуючи інтерв'ю, західні експерти зазначили, що виконання завдань електронної розвідки на F-16 пов'язане з низкою труднощів. Російські ППО, особливо комплекси С-300 і С-400, мають можливість виявляти літаки на великих дистанціях і вражати їх високоточною зброєю. Це створює значні ризики для льотчиків, особливо під час виконання розвідувальних польотів.

І хоча український пілот не розкрив деталей, що стосуються тактики ухилення, проте експерти припускають, що українські Повітряні сили використовують поєднання низьковисотних польотів, електронних контрзаходів та обміну розвідданими із західними союзниками в режимі реального часу. Такі заходи допомагають знизити ризик виявлення та ураження.

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Крім того, існує ще один нюанс — одномоторна конструкція F-16 і його менші розміри порівняно зі спеціалізованими літаками, такими як RC-135 або EP-3, роблять його менш придатним для тривалих розвідувальних операцій.

За словами колишнього офіцера ВПС Австралії Пітера Лейтона, "F-16 ніколи не створювався як платформа для електронної розвідки, але у війні на виживання доводиться використовувати те, що є".

Ці слова підкреслюють креативний підхід України, яка адаптує доступну техніку під нові завдання, підсумували аналітики.

Нагадаємо, 21 березня міністр оборони Швеції заявив, що Україна отримає літаки Saab 340 AEWCS згідно з графіком, але після того, як українські винищувачі F-16 пройдуть певну модернізацію для роботи з ними.