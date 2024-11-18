Летчики F-15E промахнулись по БПЛА: почему пушка Гатлинга оказалась неэффективной

Во время отражения массированной атаки американский экипаж потратил весь запас ракет и решил уничтожить еще один иранский беспилотник, совершив опасный маневр на низкой высоте.

Экипаж американского истребителя F-15E Strike Eagle проявил нестандартное решение в разгар крупнейшего воздушного столкновения последних десятилетий. В ходе отражения масштабной иранской атаки на Израиль летчики выпустили все ракеты по целям, но чтобы сбить еще один БПЛА, решили применить 20-мм пушку Гатлинга. О подробностях боестолкновения в воздухе рассказали журналисты The War Zone.

Во время отражения атаки, когда все ракеты "воздух-воздух" были израсходованы, летчики Бенджамин Коффи и Лейси Хестер решили использовать бортовое орудие для атаки на низколетящий беспилотник. Несмотря на риски, связанные с такими маневрами на малой высоте, они сбросили скорость и зашли на атакующую позицию.

Однако вопреки высокой скорострельности пушки Гатлинга, а это до 6 000 выстрелов в минуту — попытка оказалась неудачной, и экипаж принял решение прекратить огонь, чтобы избежать потенциальных катастрофических последствий.

"Вы чувствуете, как рельеф местности стремительно меняется, вы чувствуете, что становитесь все ближе и ближе к земле. Риск был слишком велик, чтобы пытаться повторить попытку", — признался Коффи.

Важно

Есть одна проблема: что не так с новейшим истребителем F-15EX

Эксперты отметили, что бортовое орудие оказалось неэффективным против низколетящих дронов. Кроме того, скорость и динамика такого боевого маневра могут спровоцировать крушение истребителя, а использование подрывных боеприпасов на низкой высоте может привести к гибели невинных людей.

"То, что летчикам пришлось прибегнуть к такому оружию, многое говорит о том, насколько сложно отразить крупномасштабную воздушную атаку и использовать многомиллионное современное вооружение против дешевых дронов, способных уклоняться даже от современных радаров на борту F-15E", — подчеркнули эксперты.

Вместе с тем переброшенные на Ближний Восток американские F-15E сыграли огромную роль в уничтожении 70 иранских беспилотников в ходе массированной апрельской атаки.

M61A1 Vulcan: оружие последнего шанса

На истребителях F-15E Strike Eagle используется 20-мм шестиствольная пушка M61A1 Vulcan, разработанная по схеме Гатлинга. Эта пушка является стандартным оружием многих американских боевых самолетов и предназначена для ближнего боя и ударов по воздушным и наземным целям.

20-мм шестиствольная пушка M61A1 Vulcan Фото: wiki

Пушка тесно связана с системой управления вооружением самолета, включая радиолокационную станцию AN/APG-82(V)1. Это позволяет вести огонь по целям, обнаруженным на радаре, с высокой точностью.

Однако орудие имеет и свои ограничения. На F-15E обычно загружается около 500-600 снарядов, что обеспечивает несколько секунд непрерывного огня, но ограничивает продолжительность использования оружия.

В целом M61A1 Vulcan зарекомендовала себя в боевых ситуациях, как оружие "последнего шанса" в условиях, когда ракетное вооружение исчерпано или применение ракет неэффективно из-за характеристик цели.

Важно

Преимущество стало уязвимостью: летчик ВВС США рассказал о встрече в небе с Су-30 МКИ (видео)

Ранее Фокус перевел статью военного аналитика Майи Карлин о боевом пути американского истребителя F-15 Eagle.