Новий наступ ЗСУ: як Сили оборони застосовують тактику "тисячі уколів" на Курщині та Бєлгородщині

ЗСУ активізували дії в Курській області. Після удару по селищу Тьоткіне 4 травня, унаслідок якого було знищено базу операторів ворожих безпілотників, опитані Фокусом експерти вважають, що це початок нової масштабнішої наступальної операції.

Related video

За інформацією Генштаба, 4 травня Повітряні сили України завдавали удару по селу Тьоткіне в Курській області. Внаслідок атаки ЗС РФ втратили схованку операторів безпілотників, які тренувалися для атак на українців і згодом облаштували там пункт керування. Ця атака є частиною нового наступу на Курську область.

За даними аналітиків DeepState, Тьоткіне розташоване біля кордону, за 10 км від українських сіл Ворожба та Білопілля, звідки Сумська ОВА оголосила евакуацію.

Деталі атаки 4 травня уточнив глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram. За його словами, у Тьоткіному росіяни організували школу для операторів розвідувальних та ударних дронів, зокрема Mavic і FPV, які атакували цивільних, а згодом розгорнули пункт керування. Коваленко підтвердив успішність удару, зазначивши: "Ключове — був".

Того ж дня російські військкори повідомляли про нібито наступ ЗСУ на Тьоткіне з двох напрямків із загрозою для райцентру Глушкове. Вони згадували дві хвилі наступу, використання системи розмінування УР-77 "Метеорит", FPV-дронів та артилерії. Генштаб ЗСУ ці заяви офіційно не підтвердив. Водночас військовий із каналу "Бахмутський демон" зазначив, що у Тьоткіному ЗСУ створили "мінікотел" для російських сил.

Новий наступ ЗСУ на Курщині у травні-2025

Опитані Фокусом експерти вважають, що атака на Тьоткіно є частиною нової наступальної операції ЗСУ на Курську область. Зокрема за словами військового експерта, Олега Жданова, ЗСУ веде наступальні дії в районі Тьоткіного та Веселого, має як військове, так і політичне значення. Він зазначає, що після просування російських сил у Бєлгородській області, ЗСУ розпочали контрнаступ у Курській. Мета цієї операції — вклинитися вглиб території.

"Українські війська намагаються проводити контрнаступальні дії й вклинитися у глибину території Курської області. Ці дії також спрямовані на створення буферної зони між Україною та Росією", — каже Фокусу експерт.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, наступ українських військ здійснюють механізовані підрозділи за допомогою інженерної техніки для розмінування, артилерії та FPV-дронів. Російська сторона визнає ефективність українських FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, що ускладнює використання засобів РЕБ. Україна також активно застосовує власні системи РЕБ, обмежуючи можливості російських дронів. Зокрема ведуться удари по тиловій інфраструктурі, мостам, — ускладнили логістику росіян. У районі села Званного Глушковського району був знищений міст. Також Сили оборони України використовують тактику "локальних котлів", створюючи умови для оточення російських підрозділів на Курщині.

Снєгирьов додає, що російська армія визнає загрозу оточення своїх підрозділів.

"Російська сторона визнає, що тим самим створюються передумови загрози оперативного оточення російських підрозділів. Прорив ЗСУ змусив росіян перекидати резерви з Курської та Бєлгородської областей. Одночасна активізація бойових дій в обох областях підтверджує тактику "тисяч уколів", себто одночасних наступів, як на території Курської, так і Бєлгородської областей", — розповідає Фокусу експерт.

Якщо говорити безпосередньо про удар по центру підготовки операторів безпілотників у Тьоткіно, то експерт Олег Жданов зазначив, що знищення таких цілей позитивно впливає на хід бойових дій з боку України, адже "досвідчений оператор – це доволі вагома фігура в плані організації вогневого ураження противника".

ЗСУ рухаються по Курщині: цілі нового наступу

На думку Жданова, політична частина операції пов’язана з річницею 9 травня у РФ. Це відбувається на тлі доповіді начальника Генштабу РФ Путіну про те, що Курська область повністю зачищена від Сил оборони України. Це, зазначає експерт, підриває довіру до заяв російського командування.

Снєгирьов бачить декілька цілей нового українського наступу на Курщині.

Перша — це знизити активність росіян у Сумській області та запобігти їх наступу на Сумщину і Харківщину. Зокрема, знизити активність російських військ безпосередньо на території Сумської області, зокрема в районі Басів. Тим самим не дати можливість російській армії перехопити тактичну ініціативу. Це блокує оперативні резерви російської армії, як на території Курської, так і, відповідно, Бєлгородських областей і унеможливлює їх перекидання безпосередньо на територію України.

Також наступ має інформаційне значення. Він показує можливості Сил оборони України успішно продовжувати контрнаступи й, відповідно, понизити вплив російської сторони на перемовному майданчику.

Чи буде зустрічна атака РФ на Сумщину у зв’язку з операцією ЗСУ

Дмитро Снєгирьов переконаний, що Росія не буде безпосередньо намагатись захопити території українських сіл Ворожба та Білопілля, зосередившись на тактиці терору проти мирних мешканців за допомогою артилерійських обстрілів та атак дронів.

"Російська сторона використовує тактику інтенсифікації обстрілів української території. Це спрямоване на створення паніки та недовіри до центральних та місцевих органів влади", — зазначив експерт.

Також на думку Олега Жданова, зустрічна атака на Сумщину з боку РФ малоймовірна.

Російські пропагандисти розповіли про удар ЗСУ по залізничній станції в Тьоткіному, писав Фокус. На думку росіян, склалася загрозлива ситуація. Вони запевняють, що українці проникли у село Рижівка та підірвали міст біля села Званне.

Нагадуємо, 5 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про хід операції в Курській області, яка триває вже дев'ятий місяць.