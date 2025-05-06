Новое наступление ВСУ: как Силы обороны применяют тактику "тысячи уколов" на Курщине и Белгородщине

ВСУ активизировали действия в Курской области. После удара по поселку Теткино 4 мая, в результате которого была уничтожена база операторов вражеских беспилотников, опрошенные Фокусом эксперты считают, что это начало новой более масштабной наступательной операции.

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По информации Генштаба, 4 мая Воздушные силы Украины наносили удар по селу Теткино в Курской области. В результате атаки ВС РФ потеряли тайник операторов беспилотников, которые тренировались для атак на украинцев и впоследствии обустроили там пункт управления. Эта атака является частью нового наступления на Курскую область.

По данным аналитиков DeepState, Теткино расположено у границы, в 10 км от украинских сел Ворожба и Белополье, откуда Сумская ОГА объявила эвакуацию.

Детали атаки 4 мая уточнил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram. По его словам, в Теткино россияне организовали школу для операторов разведывательных и ударных дронов, в том числе Mavic и FPV, которые атаковали гражданских, а затем развернули пункт управления. Коваленко подтвердил успешность удара, отметив: "Ключевое — был".

В тот же день российские военные сообщали о якобы наступлении ВСУ на Теткино с двух направлений с угрозой для райцентра Глушково. Они упоминали две волны наступления, использование системы разминирования УР-77 "Метеорит", FPV-дронов и артиллерии. Генштаб ВСУ эти заявления официально не подтвердил. В то же время военный с канала "Бахмутский демон" отметил, что в Теткино ВСУ создали "мини-котел" для российских сил.

Новое наступление ВСУ на Курщине в мае-2025

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что атака на Теткино является частью новой наступательной операции ВСУ на Курскую область. В частности по словам военного эксперта, Олега Жданова, ВСУ ведет наступательные действия в районе Теткино и Веселого, имеет как военное, так и политическое значение. Он отмечает, что после продвижения российских сил в Белгородской области, ВСУ начали контрнаступление в Курской. Цель этой операции — вклиниться вглубь территории.

"Украинские войска пытаются проводить контрнаступательные действия и вклиниться в глубину территории Курской области. Эти действия также направлены на создание буферной зоны между Украиной и Россией", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, наступление украинских войск осуществляют механизированные подразделения с помощью инженерной техники для разминирования, артиллерии и FPV-дронов. Российская сторона признает эффективность украинских FPV-дронов, в частности на оптоволокне, что затрудняет использование средств РЭБ. Украина также активно применяет собственные системы РЭБ, ограничивая возможности российских дронов. В частности ведутся удары по тыловой инфраструктуре, мостам, — усложнили логистику россиян. В районе села Званного Глушковского района был уничтожен мост. Также Силы обороны Украины используют тактику "локальных котлов", создавая условия для окружения российских подразделений на Курщине.

Снегирев добавляет, что российская армия признает угрозу окружения своих подразделений.

"Российская сторона признает, что тем самым создаются предпосылки угрозы оперативного окружения российских подразделений. Прорыв ВСУ заставил россиян перебрасывать резервы из Курской и Белгородской областей. Одновременная активизация боевых действий в обеих областях подтверждает тактику "тысяч уколов", то есть одновременных наступлений, как на территории Курской, так и Белгородской областей", — рассказывает Фокусу эксперт.

Если говорить непосредственно об ударе по центру подготовки операторов беспилотников в Теткино, то эксперт Олег Жданов отметил, что уничтожение таких целей положительно влияет на ход боевых действий со стороны Украины, ведь "опытный оператор — это довольно весомая фигура в плане организации огневого поражения противника".

ВСУ движутся по Курщине: цели нового наступления

По мнению Жданова, политическая часть операции связана с годовщиной 9 мая в РФ. Это происходит на фоне доклада начальника Генштаба РФ Путину о том, что Курская область полностью зачищена от Сил обороны Украины. Это, отмечает эксперт, подрывает доверие к заявлениям российского командования.

Снегирев видит несколько целей нового украинского наступления на Курщине.

Первая — это снизить активность россиян в Сумской области и предотвратить их наступление на Сумщину и Харьковщину. В частности, снизить активность российских войск непосредственно на территории Сумской области, в частности в районе Басов. Тем самым не дать возможность российской армии перехватить тактическую инициативу. Это блокирует оперативные резервы российской армии, как на территории Курской, так и, соответственно, Белгородских областей и делает невозможным их переброску непосредственно на территорию Украины.

Также наступление имеет информационное значение. Оно показывает возможности Сил обороны Украины успешно продолжать контрнаступления и, соответственно, снизить влияние российской стороны на переговорной площадке.

Будет ли встречная атака РФ на Сумщину в связи с операцией ВСУ

Дмитрий Снегирев убежден, что Россия не будет непосредственно пытаться захватить территории украинских сел Ворожба и Белополье, сосредоточившись на тактике террора против мирных жителей с помощью артиллерийских обстрелов и атак дронов.

"Российская сторона использует тактику интенсификации обстрелов украинской территории. Это направлено на создание паники и недоверия к центральным и местным органам власти", — отметил эксперт.

Также по мнению Олега Жданова, встречная атака на Сумщину со стороны РФ маловероятна.

Российские пропагандисты рассказали об ударе ВСУ по железнодорожной станции в Теткино, писал Фокус. По мнению россиян, сложилась угрожающая ситуация. Они уверяют, что украинцы проникли в село Рыжевка и взорвали мост возле села Званное.

Напоминаем, 5 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ходе операции в Курской области, которая длится уже девятый месяц.