Впервые с 2022: самолет Су-35 РФ мог залететь в Сумскую область, — мониторинговый канал

Истребитель Су-35 Вооруженных сил Российской Федерации пересек границу Украины в Сумской области. Российский самолет недолго находился в украинском воздушном пространстве. Воздушные силы Украины именно тогда предупредили об угрозе авиационного удара.

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О появлении самолет Су-35 ВС РФ написали в анонимном мониторинговом канале "ПВО радар".

Сообщение о российском истребителе появилось в канале в 17:02. Автор сообщения лаконично сообщил, что Су-35 пересек границу в направлении Ахтырки Сумской области. Отмечается, что российская авиация последний раз так действовала в 2022 году. Мониторинговый канал не написал, успели ли отработать украинские средства ПВО по истребителю Су-35.

Бои в Сумской области — мониторинговый канал о Су-35 ВС РФ Фото: Скриншот

Су-35 — российский многоцелевой истребитель ВС РФ, который способен запускать, среди прочего, высокоточные авиаракеты Х-29, а также управляемые 500-килограммовые авиабомбы КАБ-500, фугасные авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Крейсерская скорость Су-35 — 800 км/ч. Если самолет находился над территорией Украины "минуту", то успел пролететь, ориентировочно, по 6,5 км туда-обратно (около 13 км в течение минуты). Ахтырка — город Сумской области, расположенный на расстоянии 40 км от российско-украинской границы.

Бои в Сумской области — расстояние от Ахтырки до границы РФ Фото: DeepState

Бои в Сумской области — детали от ВСУ

Украинское командование не подтверждало появление российского Су-35 в Сумской области. В то же время Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале публиковали предупреждение об угрозе удара авиабомб в данном регионе. Предупреждение появилось в 16:56: тогда же мониторинговый канал разместил информацию об истребителе.

Бои в Сумской области — Воздушные силы об угрозе авиации ВС РФ

Отметим, 5-6 мая российские военные начали заявлять о наступлении ВСУ в Курской области. Как уверяли милблогеры, украинские военные якобы активизировались на границе Сумской области возле села Теткино (за 100 км на северо-запад от Ахтырки). Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что такие действия действительно возможны: чтобы провести успешную спецоперацию, ВСУ использовали "эффект неожиданности".

Между тем Воздушные силы ВСУ доложили об успешной отработке по центру управления дронами, расположенному в селе Теткино Курской области. Согласно данным украинского командования, удалось обезвредить 20 единиц живой силы ВС РФ. Также взорвали военную технику. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко пояснил, что ранее в данном населенном пункте располагалась "школа дроноводов", которые "учились", стреляя по гражданским в Сумской области.

Напоминаем, Фокус расспросил экспертов об особенностях тактики ВСУ, которые наступают из Сумской области в Курскую область РФ. Тем временем 4 мая ГУР Минобороны показало работу морских дронов, которые уничтожили два самолета ВС РФ.