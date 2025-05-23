"Случаи участились": в Польше и Финляндии перехватили военные самолеты РФ, те совершили "опасные" действия

22 и 23 мая российские военные самолеты Су-24 перехватили силы Польши и Финляндии, когда те совершили "опасные и преднамеренные маневры" в небе. В Министерстве обороны Польши утверждают, что такие инциденты в последнее время участились: россияне совершают полеты без связи с диспетчерскими службами, не включая при этом транспондеры и не подавая планы полетов.

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Об очередных нарушениях Россией воздушного пространства рассказали в Министерстве обороны Польши и сообщили в Министерстве обороны Финляндии.

Над Польшей были обнаружены два российских бомбардировщика Су-24 22 мая, как объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Российские самолеты залетели в международное воздушное пространство над Балтийским морем, где их и зафиксировали. Там они совершили "опасные и преднамеренные" маневры.

"Вчера вечером Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе выдало приказ польской очередной паре перехватить самолет Су-24 Российской Федерации", — рассказал чиновник во время пресс-конференции 23 мая.

По его словам, пара польских истребителей, находившаяся в то время на дежурстве, успешно обнаружила и перехватила российские Су-24.

"Эти маневры, выполненные российским Су-24, показывают, что действия были опасными и преднамеренными", — отметил Косиняк-Камыш.

Похожий инцидент произошел 23 мая в Финляндии. Министр обороны страны Антти Хаккянен сообщил, что два российских самолета Су-24 днем нарушили воздушное пространство вблизи города Порвоо.

"Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территории и проводим расследование", — подчеркнул чиновник.

Сейчас финская пограничная служба осуществляет расследование по делу нарушения РФ воздушного пространства страны. Больше информации об инциденте обещают сообщить позже.

Россия нарушает воздушное пространство других государств: что известно о последних инцидентах

Российские военные самолеты нарушают воздушное пространство других стран. Похожий инцидент случился 15 мая, когда истребитель Су-35 влетел в воздушное пространство Эстонии, при этом находясь в небе с отключенным транспондером и не отвечая на сообщения эстонской стороны.

Также российский военный самолет влетел в международное воздушное пространство 5 марта, совершив "преднамеренные и агрессивные действия" в отношении полета французского летательного судна, которое в то время находилось в небе над Средиземным морем.

Напомним, 7 мая мониторинговые каналы рассказали, что российский самолет Су-35 мог залететь в Сумскую область впервые с 2022 года.