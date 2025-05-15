Истребитель Су-35 ВКС РФ влетел в воздушное пространство Эстонии: что произошло (видео)

Российский самолет Су-35 нарушил воздушное пространство у полуострова Юминда. Москва обвиняет ВМС Эстонии в попытке захвата нефтяного танкера Jaguar, следовавшего в Приморск.

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Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, сообщает агентство Delfi.

Истребитель летел с отключенным транспондером и не отвечал на сообщения эстонской стороны. В момент нарушения у российского Су-35 отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонскими службами управления воздушным движением.

Истребители F-16 ВВС Португалии, дислоцированные на авиабазе в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, отреагировали на инцидент и совершили разведывательный полет.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту.

"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный инцидент, который совершенно неприемлем", — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии: позиция России

Россия заявила, что ВМС Эстонии и авиация НАТО хотели захватить нефтяной танкер Jaguar, следовавший в Приморск под флагом Габона. Эстонские военные пытались сделать так, чтобы судно покинуло международные воды.

Моряки якобы угрожали танкеру тараном и два раза пытались высадить десант с вертолета.

"Экипаж Jaguar не поддался на провокацию и продолжил следовать прежнему маршруту, держа курс в Приморск", — указывают росСМИ.

Эстония привлекла к перехвату патрульный катер "Райу", патрульный корабль "Курвиц", десантный вертолет и самолет PZL M28. В операции задействовали самолеты МиГ-29 Воздушных сил Польши.

В итоге танкер Jaguar 15 мая прибыл в порт Приморска. На его борту был 21 человек, граждане России, Индии и Мьянмы. Всего среди них было четыре россиянина, пишут "Известия".

Напомним, ВМС Эстонии в начале апреля 2025 года задержали нефтяной танкер Kiwala в Финском заливе. Танкер направлялся в порт Усть-Луга в России.

Фокус 20 апреля писал о разливе нефтепродуктов в порту российского острова Сахалин при перекачке топлива с танкера "Александр Кащук". Cудно построили в Стамбуле в 2009 году.