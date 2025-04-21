В России произошла авария с нефтяным танкером: его экипаж учился не допускать таких ситуаций

В воскресенье, 20 апреля, в порту российского острова Сахалин в Татарском проливе во время перекачки топлива в береговые цистерны с танкера "Александр Кащук", произошел разлив нефтепродуктов.

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Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура РФ.

Во время происшествия танкер находился на причале №6 морского торгового порта в Холмске.

Отмечается, что во избежание распространения нефтепродуктов в окружающую среду, судно было ограждено бонами.

На данный момент масштабы разлива и его причины неизвестны.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что из-за невозможности российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций, инциденты с нефтяными танкерами приобрели системный характер. А это создает серьезные риски для экологии по всему миру.

Отметим, что судно "Александр Кащук" длиной 85 и шириной почти 13 метров было построено в Стамбуле в 2009 году. В разные годы танкер ходил под флагами Турции, Италии и Белиза. Сейчас судно эксплуатируется российской "Хабаровской топливной компанией".

Во время учений в порту Холмска, апрель 2024 года Фото: Ространснадзор

Ровно год назад экипаж судна участвовал в учениях по недопущению нефтяных разливов и их ликвидации при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности. Эти мероприятия проводились Росморречфлотом на шестом причале холмского порта, то есть именно там, где и произошел разлив.

Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе затонули танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Фокус писал, что росСМИ провели расследование и выяснили, как речные танкеры РФ оказались в Черном море и что именно привело к разливу мазута.