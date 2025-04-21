В Росії сталася аварія з нафтовим танкером: його екіпаж вчився не допускати таких ситуацій

У неділю, 20 квітня, у порту російського острова Сахалін у Татарській протоці під час перекачування палива в берегові цистерни з танкера "Александр Кащук", стався розлив нафтопродуктів.

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Про це повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура РФ.

Під час події танкер знаходився на причалі №6 морського торгівельного порту у Холмську.

Зазначається, що для уникнення поширення нафтопродуктів у навколишнє середовище, судно було огороджене бонами.

Наразі масштаби розливу та його причини невідомі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що через неможливість російської держави забезпечити належне технічне обслуговування суден в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій, інциденти з нафтовими танкерами набули системного характеру. А це створює серйозні ризики для екології по всьому світу.

Зазначимо, що судно "Александр Кащук" завдовжки 85 і завширшки майже 13 метрів було збудоване у Стамбулі в 2009 році. У різні роки танкер ходив під прапорами Туреччини, Італії та Белізу. Наразі судно експлуатується російською "Хабарівською паливною компанією".

Під час навчань у порту Холмська, квітень 2024 року Фото: Ространснадзор

Рівно рік тому екіпаж судна брав участь у навчаннях щодо недопущення нафтових розливів та їх ліквідації при здійсненні вантажно-розвантажувальної діяльності. Ці заходи проводилися Росморрічфлотом на шостому причалі холмського порту, тобто саме там, де й стався розлив.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у Керченській протоці затонули танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239".

Фокус писав, що росЗМІ провели розслідування і з'ясували, як річкові танкери РФ опинилися в Чорному морі та що саме призвело до розливу мазуту.