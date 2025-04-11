В Эстонии задержали танкер "теневого" флота РФ

ВМС Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala в Финском заливе. Он направлялся из порта Сикка в Индии в порт Усть-Луга в России.

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Об этом пишет эстонское издание Егг.ee.

"Целью задержания является проверка документов и правового статуса корабля. Проводимые задержание и расследование никоим образом не связаны с повреждением критической инфраструктуры, и расследование на судне будет проводиться компетентными органами", — сказал комодор Иво Верк, командующий ВМС Эстонии.

В пограничной службе Эстонии говорят, что в течение последнего года в Финском заливе все чаще стали замечать суда без документов — которые справедливо считают частью теневого флота РФ.

Операция по задержанию судна началась в три часа ночи. Kiwala как раз вошел в территориальные воды Эстонии. Танкер направлялся из порта Сикка в Индии в порт Усть-Луга в России, поэтому груза, вероятно, не было.

"У корабля не было флага. Это был корабль без флага. Таким кораблям фактически запрещено плавать. Эстония воспользовалась своим правом задержать судно для проверки", — пояснил руководитель эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар.

Во время задержания транспортный совет проверяет техническое состояние и страхование судна, а также документы его участников. Во время операции также задействовали вертолет.

На корабле находились 24 человека. По словам властей Эстонии, капитан судна из Китая сотрудничает со следствием. Остальные члены экипажа судна, очевидно, являются гражданами Мьянмы.

Судно будет задержано до устранения технических неисправностей.

Задержан танкер из "теневого" флота РФ

Как сообщает украинский государственный портал WarSanctions, речь идет о корабле российского теневого флота, который экспортирует в третьи страны российскую сырую нефть и нефтепродукты, попавшие под санкции. Владельцы и менеджеры судна постоянно менялись, чтобы избежать прямых связей с Россией и скрыть настоящих бенефициаров.

Напомним, что по меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах, в том числе у берегов Китая и России, с тех пор, как 10 января США объявили о новом пакете санкций.