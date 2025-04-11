В Естонії затримали танкер "тіньового" флоту РФ

ВМС Естонії затримали нафтовий танкер Kiwala у Фінській затоці. Він прямував з порту Сікка в Індії до порту Усть-Луга в Росії.

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Про це пише естонське видання Еrr.ee.

"Метою затримання є перевірка документів і правового статусу корабля. Затримання та розслідування, що проводяться, жодним чином не пов’язані з пошкодженням критичної інфраструктури, і розслідування на судні проводитиметься компетентними органами", — сказав комодор Іво Верк, командувач ВМС Естонії.

У прикордонній службі Естонії кажуть, що впродовж останнього року у Фінській затоці все частіше стали помічати судна без документів — які справедливо вважають частиною тіньового флоту РФ.

Операція із затримання судна почалася о третій годині ночі. Kiwala саме увійшов у територіальні води Естонії. Танкер прямував з порту Сікка в Індії до порту Усть-Луга в Росії, тому вантажу, ймовірно, не було.

"Корабель не мав прапора. Це був корабель без прапора. Таким кораблям фактично заборонено плавати. Естонія скористалася своїм правом затримати судно для перевірки", — пояснив керівник естонської прикордонної служби Вейко Коммусаар.

Під час затримання транспортна рада перевіряє технічний стан і страхування судна, а також документи його учасників. Під час операції також задіяли вертоліт.

На кораблі перебували 24 людини. За словами влади Естонії, капітан судна з Китаю співпрацює зі слідством. Решта членів екіпажу судна, очевидно, є громадянами М'янми.

Судно буде затримано до усунення технічних несправностей.

Затриманий танкер з "тіньового" флоту РФ

Як повідомляє український державний портал WarSanctions, йдеться про корабель російського тіньового флоту, який експортує в треті країни російську сиру нафту та нафтопродукти, що потрапили під санкції. Власники та менеджери судна постійно змінювалися, щоб уникнути прямих зв’язків з Росією та приховати справжніх бенефіціарів.

Нагадаємо, що щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях, зокрема біля берегів Китаю і Росії, відтоді, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій.