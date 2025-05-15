Винищувач Су-35 ВКС РФ влетів у повітряний простір Естонії: що сталося (відео)

Російський літак Су-35 порушив повітряний простір біля півострова Юмінда. Москва звинувачує ВМС Естонії у спробі захоплення нафтового танкера Jaguar, який прямував до Приморська.

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Літак пробув у повітряному просторі Естонії менше ніж хвилину, повідомляє агентство Delfi.

Винищувач летів із відключеним транспондером і не відповідав на повідомлення естонської сторони. У момент порушення у російського Су-35 був відсутній двосторонній радіозв'язок з естонськими службами управління повітряним рухом.

Винищувачі F-16 ВПС Португалії, дислоковані на авіабазі в Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, відреагували на інцидент і здійснили розвідувальний політ.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії і вручило йому ноту.

"З точки зору Естонії, це дуже серйозний і прикрий інцидент, який абсолютно неприйнятний", — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Су-35 порушив повітряний простір Естонії: позиція Росії

Росія заявила, що ВМС Естонії та авіація НАТО хотіли захопити нафтовий танкер Jaguar, який прямував до Приморська під прапором Габону. Естонські військові намагалися зробити так, щоб судно покинуло міжнародні води.

Моряки нібито погрожували танкеру тараном і двічі намагалися висадити десант із вертольота.

"Екіпаж Jaguar не піддався на провокацію і продовжив слідувати попереднім маршрутом, тримаючи курс на Приморськ", — вказують росЗМІ.

Естонія залучила до перехоплення патрульний катер "Райу", патрульний корабель "Курвіц", десантний вертоліт і літак PZL M28. В операції задіяли літаки МіГ-29 Повітряних сил Польщі.

У підсумку танкер Jaguar 15 травня прибув у порт Приморська. На його борту була 21 людина, громадяни Росії, Індії та М'янми. Загалом серед них було чотири росіянина, пишуть "Известия".

Нагадаємо, ВМС Естонії на початку квітня 2025 року затримали нафтовий танкер Kiwala у Фінській затоці. Танкер прямував до порту Усть-Луга в Росії.

Фокус 20 квітня писав про розлив нафтопродуктів у порту російського острова Сахалін під час перекачування палива з танкера "Олександр Кащук". Судно побудували в Стамбулі 2009 року.