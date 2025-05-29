"Должны быть готовы": в ГПСУ рассказали об угрозах на границе с Беларусью (видео)

В Курской области накопилось достаточное количество вражеских военнослужащих и техники для попыток наступления ВС РФ вглубь Украины на Сумском направлении. Также в сентябре может возрасти опасность на границе с Беларусью из-за ее совместных военных учений с Россией.

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Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона "Единые новости" утром 29 мая.

Представитель ГПСУ рассказал о ситуации на границе с Беларусью. На видео с 3:20.

"Враг действительно имеет большое количество своих сил и средств, и по личному составу, и по технике, в пределах Курской области. Накопление началось еще с того момента, когда Россия пыталась вытеснить силы обороны Украины, которые вели свою операцию на Курщине", — рассказал Демченко.

По его словам, враг продолжает держать свой личный состав на этом участке фронта.

"Видим периодически определенное изменение количества вражеских военнослужащих и техники на этом отрезке, но у врага там достаточно сил для попыток атаки по территории Украины", — отметил спикер ГПСУ.

В ответ на вопрос о ситуации на границе с Беларусью Демченко отметил, что она отличается от ситуации на границе с Россией, и опасных для Украины действий, в частности создание ударных групп, по состоянию на 29 мая на этом направлении не фиксировалось. Впрочем, это направление остается угрожающим.

"Угроза начнет расти, когда начнется активная фаза совместных учений, которые анонсировали Беларусь и Россия, которая приходится на сентябрь. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций", — резюмировал представитель ГПСУ.

Ситуация на границе с Беларусью

В январе 2025 года СМИ сообщали, что Беларусь стянула войска на границу с Украиной, а также активизировались полеты истребителей на белорусских аэродромах. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко комментировал эти сообщения и отмечал, что угрозы вторжения регулярных войск Беларуси в Украину нет и Силы обороны полностью контролируют ситуацию на этом направлении.

Угроза наступления ВС РФ на Сумском направлении: что известно

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров вечером 26 мая заявлял о захвате четырех населенных пунктов на Сумщине российскими военными и боестолкновении в районе еще шести.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая рассказал, что Россия накапливает 50 тысяч военных на Сумском направлении, чтобы реализовать задачу президента РФ Владимира Путина создать 10-километровую "буферную зону" на украинской территорий.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин 28 мая отмечал, что ВС РФ на Сумщине и Харьковщине не имеют достаточно сил для захвата целых областей и областных центров, однако нужно относиться к угрозе серьезно и готовиться к возможной активизации наступления врага.