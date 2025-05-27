РФ пытается создать "буферную зону": в ОВА заявили о захвате четырех населенных пунктов на Сумщине

Российская армия пытается создать "буферную зону" и захватила четыре села в Юнаковской и Хотинской громадах. Боевые столкновения на Сумщине между ВС РФ и Вооруженными силами Украины продолжаются в районе шести населенных пунктов.

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О ситуации на Сумщине рассказали на Facebook-странице областной военной администрации вечером 26 мая.

Глава ведомства Олег Григоров сообщил, что россияне захватили два населенных пункта в Юнаковской громаде — села Новенькое и Басовка. Еще два населенных пункта россиянам удалось перевести под свой контроль в Хотинской общине — это села Веселовка и Журавка.

Кроме того, российская армия на Сумщине продолжает осуществлять попытки продвинуться вглубь области. Боевые действия ведутся в районе шести населенных пунктов.

"Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады", — сообщил Григоров.

По данным ОВА, угрозы для гражданского населения Сумской области в захваченных на данный момент населенных пунктах нет, поскольку людей ранее эвакуировали.

В то же время в ведомстве отметили, что ВСУ дают отпор врагу и не позволяют ему продвинуться дальше.

"Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения", — подчеркнул Григоров.

Ситуация на Сумщине: что известно

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 26 мая рассказал, что ВС РФ не оставляют попыток продвинуться вглубь региона. Россияне небольшими группами пытаются прорвать оборону, делая попытки расширить территорию и продвинуться в районе Владимировки и Веселовки.

Именно российское Минобороны 25 мая заявляло, что ВС РФ имеют продвижение вдоль границы Сумской области. По данным ведомства, войска, которые находились в Курской области, были переведены к границе с Сумской областью.

Напомним, 24 мая аналитики DeepState рассказали, что ВС РФ смогли закрепиться в Сумской области.

Также 24 мая росСМИ заявили, что российская армия оккупировала Локню и Юнаковку в Сумской области.