"Лезут, как саранча": ВС РФ смогли закрепиться в Сумской области, — DeepState

Российские оккупанты имеют продвижение в Сумской области. В частности, они смогли закрепиться на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и дальше пробуют зайти в Беловоды.

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Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

По их информации, в начале мая ВС РФ осуществили первые попытки занять позиции на Сумщине, во время вытеснения бойцов Сил обороны с Курщины. Заняв Свердликово, оккупанты начали вытеснять украинские позиции из-под границы и формировать возможность для перекрытия логистики.

Первые попытки захода на территории Сумщины фиксировались в районе села Новенькое, которые закончились без успеха, поскольку село разрушено, поэтому спрятаться вражеским солдатам просто было негде и они обустраивались в посадках или в построенных позициях, где их оттеснили Силы обороны.

Далее развитие событий набирало обороты через Журавку и некоторое время Силам Обороны удавалось сдерживать и осуществлять поражение по врагу вдоль границы.

Карта боев на Сумщине от DeepState

Через Новенькое оккупанты длительное время могли заходить и продвигаться вглубь в сторону Басовки, чтобы попытаться закрепиться, но Силам Обороны удавалось долго сдерживать врага, в частности, работой дронов.

Из-за отсутствия успехов на этом участке русские начали искать новые попытки продвижений и давить на Журавку и Веселовку, и врагу удалось нащупать слабое место между Журавкой и Новеньким, используя посадки для захода вглубь.

"К сожалению, постоянное давление пехоты сказалось и количеством они взяли преимущество в данном районе. Очень часто можно было видеть попытки врага на скорости пролететь на квадроциклах в сторону Басовки и все эти попытки умножались на ноль, даже, при успешной попытке доехать в село", — отметили аналитики.

В DeepState объясняют, что Силам обороны длительное время удавалось удерживать ситуацию под контролем, впрочем, аналитики констатируют, что оккупантам удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях.

Между тем, украинские защитники и дальше уничтожают личный состав врага на этом участке фронта. Недавно дронарями ГПСУ была ликвидирована вражеская пехота, которая забежала в дома в Беловодах.

"Силам Обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение в глубину Сумщины, а экипажи ежедневно и каждую ночь уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории, ведь после вытеснения нас с Курщины у них в планах было создание "буферной зоны" на Сумщине, что вполне логично и ожидаемо в данном сценарии развития событий", — заключают в DeepState.

В Генштабе ВСУ пока информацию о закреплении россиян на Сумщине не комментировали.

В РФ заявили, что оккупировали Локню и Юнаковку в Сумской области: в ОВА отреагировали

24 мая в РФ заявили, что в Сумской области и могли добраться до сел Локня и Юнаковка, расположенных на трассе в сторону Сум. Сумская областная военная администрация опровергла заявления россиян, а Генштаб не подтвердил продвижение врага.

"Имею постоянную коммуникацию с военными, понимание линии боевого соприкосновения, информацию о возможном продвижении врага. Сейчас информация о захвате Юнаковки является недостоверной. Юнаковка контролируется Украиной", — заявил глава Олег Григоров, не упомянув при этом Локню.

Напоминаем, что ранее издание Sky News со ссылкой на аналитику западных экспертов, заявило о подготовке наступления РФ в Харьковской области.