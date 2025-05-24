"Лізуть, як сарана": ЗС РФ змогли закріпитися в Сумській області, — DeepState

Російські окупанти мають просування в Сумській області. Зокрема, вони змогли закріпитися на ділянці Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і і далі пробують зайти в Біловоди.

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Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За їхньою інформацією, на початку травня ЗС РФ здійснили перші спроби зайняти позиції на Сумщині, під час витіснення бійців Сил оборони з Курщини. Зайнявши Свердликово, окупанти почали витісняти українські позиції з-під кордону і формувати можливість для перекриття логістики.

Найперші спроби заходу на території Сумщини фіксувалися в районі села Новеньке, які закінчилися без успіху, оскільки село зруйноване, тож сховатися ворожим солдатам просто було ніде і вони облаштовувалися в посадках або у збудованих позиціях, де їх відтіснили Сили оборони.

Далі розвиток подій набирав обертів через Журавку і певний час Силам Оборони вдавалося стримувати і здійснювати ураження по ворогу вздовж кордону.

Карта боїв на Сумщині від DeepState

Через Новеньке окупанти тривалий час могли заходити і просуватися вглиб в сторону Басівки, щоб спробувати закріпитися, але Силам Оборони вдавалося довго стримувати ворога, зокрема, роботою дронів.

Через відсутність успіхів на цій ділянці росіяни почали шукати нові спроби просувань і тиснути на Журавку і Веселівку, і ворогу вдалося нащупати слабке місце між Журавкою і Новеньким, використовуючи посадки для заходу вглиб.

"На жаль, постійний тиск піхоти дався взнаки і кількістю вони взяли перевагу в даному районі. Дуже часто можна було бачити спроби ворога на швидкості пролетіти на квадроциклах в сторону Басівки і всі ці спроби множилися на нуль, навіть, при успішній спробі доїхати в село", — зазначили аналітики.

В DeepState пояснюють, що Силам оборони тривалий час вдавалося утримувати ситуацію під контролем, втім, аналітики констатують, що окупантам вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях.

Між тим, українські захисники і далі знищують особовий склад ворога на цій ділянці фронту. Нещодавно дронарями ДПСУ було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах.

"Силам Оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас з Курщини у них в планах було створення "буферної зони" на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в даному сценарії розвитку подій", — підсумовують в DeepState.

У Генштабі ЗСУ поки інформацію про закріплення росіян на Сумщині не коментували.

В РФ заявили, що окупували Локню та Юнаківку на Сумщині: у ОВА відреагували

24 травня в РФ заявили, що в Сумській області і могли дістатись до сіл Локня та Юнаківка, розташованих на трасі у бік Сум. Сумська обласна військова адміністрація спростувала заяви росіян, а Генштаб не підтвердив просування ворога.

"Маю постійну комунікацію з військовими, розуміння лінії бойового зіткнення, інформацію про можливе просування ворога. Наразі інформація про захоплення Юнаківки є недостовірною. Юнаківка контролюється Україною", — заявив голова Олег Григоров, не згадавши при цьому Локню.

Нагадуємо, що раніше видання Sky News з посиланням на аналітику західних експертів, заявило про підготовку наступу РФ в Харківській області.