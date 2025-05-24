"Явна підготовка до наступу": РФ стягнула до кордонів Харківщини 50 тисяч елітних військових

Росія стягує до кордонів з Харківською областю війська. На цей час там зосереджено вже 50 тисяч військових.

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Про це повідомляє видання Sky News.

Після витіснення Сил оборони з Курської області російські сили почали зосереджуватися біля кордону з Харківською областю. За словами аналітиків, про наступ РФ вздовж усієї лінії фронту вже говорять тривалий час, але він ще повністю не відбувся.

Вважається, що Росія має "чотиримісячне вікно", щоб прорвати оборону українських військ, перш ніж погода почне змінюватися, а запаси радянських танків, що скорочуються, можливо, почнуть вичерпуватися.

За словами неназваного українського посадовця, кремлівські війська збираються по той бік кордону поблизу Харкова на північному сході України.

"Ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії. Існує явна підготовка ворога до активних наступальних дій", – заявив цього тижня начальник штабу 13-ї оперативної бригади Андрій Помагайбус.

Росія має "чотиримісячне вікно", щоб прорвати оборону українських військ

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк каже, що накопичення військ відбувається внаслідок російської операції з витіснення України з раніше захопленої Курської області.

Деякі з найдосвідченіших російських солдатів, зокрема з елітного повітряно-десантного підрозділу ПДВ, були перекинуті на підкріплення Курської кампанії і все ще можуть бути серед зібраних військ.

"Якщо вони залишили ці підрозділи там, це свідчитиме про те, що вони хочуть, щоб вони очолили щось інше. Якщо ці підрозділи повернуться до Покровська (у Донецьку), це означатиме, що вони не збираються розгортати велику стратегічну атаку поблизу Харкова", — сказав експерт.

Професор Кларк каже, що можливо, Росія готується до великого наступу поблизу прикордонних міст Харків і Суми.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що якщо влітку 2025 року РФ зможе захопити Донецьку область, вона почне наступ на Харків. До осені поточного року РФ спробує взяти максимум на полі бою, тому піде на активізацію своїх зусиль на фронті та уражатиме два базові елементи української оборони.