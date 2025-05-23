Наступ РФ на Харків: експерти назвали 2 елементи української оборони, по яких буде бити РФ

Якщо влітку 2025 року Росія зможе захопити Донецьку область, вона почне наступ на Харків. До осені поточного року РФ спробує взяти максимум на полі бою, тому піде на активізацію своїх зусиль на фронті та уражатиме два базові елементи української оборони.

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Про це пише аналітичний британський центр RUSI.

Зазначається, що Росія прагнутиме посилити наступальні операції, щоб створити тиск під час переговорів. У квітні та на початку травня 2025 року спостерігалося зниження інтенсивності російських операцій, частково в результаті показових "припинення вогню" до Великодня та Дня перемоги, а також передислокації сил після виведення Сил оборони України з Курської області.

Змінивши командирів та накопичивши резерви техніки, Росія тепер готова збільшити темпи та масштаби атак, але росіянам бракує силових якостей для таких дій. Натомість, літній наступ, ймовірно, матиме м’який старт зі постійним збільшенням кількості та масштабів атак у розширюваній зоні навколо головної осі і зараз є ознаки того, що цей процес вже розпочався.

Основні зусилля Росії влітку знову будуть спрямовані проти ключових міст Костянтинівка та Покровськ, щоб завершити окупацію Донецької області.

Два елементи української оборони, по яких буде бити РФ

Поряд з посиленням спроб захопити території, Росія також впроваджує інновації, щоб розробити способи послаблення шеренгованої оборони України від російських безпілотників. Україна вже деякий час розширює свої можливості збивати російські розвідувальні безпілотники за допомогою власних дронів-перехоплювачів, тим самим засліплюючи підрозділи ЗС РФ, які плануючими бомбами та балістичними ракетами обстрілюють український тил.

Українські перехоплювачі наводяться за допомогою невеликих радарів, і Росія зараз систематично працює над визначенням місцезнаходження та націлюванням на ці радарні станції.

Ще одним важливим напрямком зусиль для росіян є атаки на пілотів українських безпілотників. Тут методологія полягає у використанні пеленгації, радіоелектронної розвідки та розвідки для визначення місцезнаходження пілотів, а потім націлювання на них за допомогою дротових керованих безпілотників та плануючих бомб. Це стало ефективнішим, оскільки Росія збільшила швидкість передачі інформації між своїми підрозділами.

Окремо від російських атак на фронті продовжуватиметься високий темп глибоких ударів по українських містах, критичній інфраструктурі та базах. Росіяни розуміють, що це впливає на цивільне населення в Україні та міжнародну спільноту. Кремль захоче натякнути на погіршення ситуації в міру продовження переговорів та сигналізувати Європі про те, що тил небезпечний, щоб відбити бажання європейських військових розміщувати сили в країні.

На Сили оборони чекають важкі 4 місяці

Експерти вважають, що на Сили оборони чекають складних 4 місяці, оскільки матеріальна підтримка США вичерпується. Це поставить під сумнів ефективність операцій українських безпілотників та артилерії, а також здатність українського командування зберігати свої війська та безперервність постачання від міжнародних партнерів України.

RUSI пише, що є надія, що президент США Дональд Трамп розчарується непохитністю Росії, і що США почнуть тиснути на Росію. Також буду мати певний ефект запровадження санкцій проти РФ, що може спричинити брак боєприпасів та бронетехніки. Водночас, хоча Росія може провести ще два сезони кампаній зі своїм нинішнім підходом до набору, подальші наступальні операції у 2026 році, ймовірно, вимагатимуть подальшої примусової мобілізації, що є складним як з політичної, так і з економічної точки зору.

Економічні перспективи Росії також погіршуються з наближенням 2026 року. Більш агресивні заходи проти російського тіньового флоту та продовження української кампанії глибоких ударів можуть зменшити ліквідний капітал, який досі дозволяв Росії стабільно нарощувати виробництво оборонної продукції та пропонувати величезні бонуси добровольцям, які вступають до армії.

Якщо Україна зможе перешкодити Росії досягти кордонів Донецька до Різдва, а міжнародні партнери Києва старанно погіршуватимуть економіку Росії, Москва зіткнеться з важким вибором щодо витрат, які вона готова понести за продовження війни. За таких умов росіяни можуть перейти від розмов про переговори до фактичних переговорів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни не готові вести мирні переговори, тому що зараз мають перевагу на фронті.