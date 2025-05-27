РФ намагається створити "буферну зону": в ОВА заявили про захоплення чотирьох населених пунктів на Сумщині

Російська армія намагається створити "буферну зону" й захопила чотири села у Юнаківській та Хотінській громадах. Бойові зіткнення на Сумщині між ЗС РФ та Збройними силами України тривають у районі шістьох населених пунктів.

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Про ситуацію на Сумщині розповіли на Facebook-сторінці обласної військової адміністрації увечері 26 травня.

Голова відомства Олег Григоров повідомив, що росіяни захопили два населених пункти у Юнаківській громаді — села Новеньке та Басівка. Ще два населених пункти росіянам вдалося перевести під свій контроль у Хотінській громаді — це села Веселівка та Журавка.

Окрім того, російська армія на Сумщині продовжує здійснювати спроби просунутися углиб області. Бойові дії точаться у районі шести населених пунктів.

"Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади", — повідомив Григоров.

За даними ОВА, загрози для цивільного населення Сумської області в захоплених наразі населених пунктах немає, оскільки людей раніше евакуювали.

Водночас у відомстві зазначили, що ЗСУ дають відсіч ворогу й не дозволяють йому просунутися далі.

"Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень", — підкреслив Григоров.

Ситуація на Сумщині: що відомо

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 26 травня розповів, що ЗС РФ не полишають спроб просунутися углиб регіону. Росіяни невеликими групами намагаються прорвати оборону, роблячи спроби розширити територію та просунутися в районі Володимирівки та Веселівки.

Саме російське Міноборони 25 травня заявляло, що ЗС РФ мають просування вздовж кордону Сумської області. За даними відомства, війська, які перебували у Курській області, було переведено до кордону з Сумщиною.

Нагадаємо, 24 травня аналітики DeepState розповіли, що ЗС РФ змогли закріпитися у Сумській області.

Також 24 травня росЗМІ заявили, що російська армія окупувала Локню та Юнаківку у Сумській області.