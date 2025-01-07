Беларусь стянула войска на границу с Украиной: в СНБО прокомментировали (карта)

По данным расследователей, подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в четыре приграничных района. А в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

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Белорусские военные целыми подразделениями перебрасывают в районы, граничащие с Украиной. Также наблюдалась авиационная активность на аэродромах "Мачулищи", "Барановичи" и "Лунинец". Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ. Об этом сообщает медиа Motolko.Help

Уточняется, что подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

Переброска ВС РБ к украинской границе Фото: Скриншот

По имеющейся информации, в украинское приграничье были переброшены следующие подразделения:

11-я механизированная бригада (в/ч 33933, Слоним): отдельный механизированный батальон, 841-я группа артиллерии (отдельные подразделения), разведывательный батальон (отдельные подразделения), зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (отдельные подразделения). Подразделения бригады расквартированы в Столинском районе (Брестская область) и Лельчицком районе (Гомельская область).

147-й зенитный ракетный полк (в/ч 96869, Бобруйск) — батарея ЗРК "Оса-АКМ" (место дислокации не известно).

120-я механизированная бригада (в/ч 04147, Минск): 358-й отдельный механизированный батальон, 310-я группа артиллерии (отдельные подразделения), разведывательный батальон (отдельные подразделения), зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (отдельные подразделения).

Подразделения 120-й бригады расквартированы в окрестностях аэродромов "Зябровка" (Гомельский район) и "Боков" (Мозырский район). А 1 и 3 января на аэродроме "Барановичи" фиксировались полеты истребителей ВВС РБ по юго-восточным регионам Беларуси.

Отмечается интересная деталь, под конец 2024 года, 25 декабря из России на аэродром "Мачулищи" прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

Точное время переброски подразделений ВС РБ не известно. Вероятно, это произошло во второй половине декабря 2024 г.

В начале августа 2024-го для усиления "охраны" границы с Украиной в Гомельскую область были переброшены ряд подразделений ВС РБ (в том числе 120-й механизированной бригады). А в конце сентября-начале октября подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации. При этом в украинском приграничье продолжали выполнять задачи подразделения Сил специальных операций.

Реакция Украины на движения белорусских войск

Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации СНБО, прокомментировал информацию о движениях белорусских войск, отметив, что "по состоянию на сегодняшний день угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со стороны этой страны нет".

Пост Андрея Коваленко Фото: Скриншот

"Информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создания ударных группировок и подготовки к наступательным действиям. Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье", — отметил Коваленко.

Напомним, 24 декабря 2024 года украинские военные из 77-й отдельной аэромобильной бригады совместными усилиями с другими подразделениями взяли в плен 11 российских оккупантов. В их числе был и гражданин Беларуси, воевавший в составе ВС РФ.