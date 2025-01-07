Білорусь стягнула війська на кордон з Україною: в РНБО прокоментували (карта)

За даними розслідувачів, підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ були перекинуті в чотири прикордонні райони. А наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.

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Білоруські військові цілими підрозділами перекидають у райони, що межують з Україною. Також спостерігалася авіаційна активність на аеродромах "Мачулищі", "Барановичі" і "Лунинець". Фіксувалися польоти літаків і вертольотів ВПС РБ і ВКС РФ. Про це повідомляє медіа Motolko.Help

Уточнюється, що підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ були перекинуті в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.

Перекидання ЗС РБ до українського кордону Фото: Скриншот

За наявною інформацією, в українське прикордоння було перекинуто такі підрозділи:

11-та механізована бригада (в/ч 33933, Слонім): окремий механізований батальйон, 841-а група артилерії (окремі підрозділи), розвідувальний батальйон (окремі підрозділи), зенітний ракетно-артилерійський дивізіон (окремі підрозділи). Підрозділи бригади розквартировані в Столінському районі (Брестська область) і Лельчицькому районі (Гомельська область).

147-й зенітний ракетний полк (в/ч 96869, Бобруйськ) — батарея ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації невідоме).

120-та механізована бригада (в/ч 04147, Мінськ): 358-й окремий механізований батальйон, 310-та група артилерії (окремі підрозділи), розвідувальний батальйон (окремі підрозділи), зенітний ракетно-артилерійський дивізіон (окремі підрозділи).

Підрозділи 120-ї бригади розквартировані в околицях аеродромів "Зябрівка" (Гомельський район) і "Боков" (Мозирський район). А 1 і 3 січня на аеродромі "Барановичі" фіксували польоти винищувачів ВПС РБ по південно-східних регіонах Білорусі.

Зазначається цікава деталь, під кінець 2024 року, 25 грудня з Росії на аеродром "Мачулищі" прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.

Точний час перекидання підрозділів ЗС РБ не відомий. Імовірно, це сталося в другій половині грудня 2024 р.

На початку серпня 2024-го для посилення "охорони" кордону з Україною в Гомельську область було перекинуто низку підрозділів ЗС РБ (зокрема 120-ї механізованої бригади). А наприкінці вересня-початку жовтня підрозділи повернулися в пункт постійної дислокації. При цьому в українському прикордонні продовжували виконувати завдання підрозділи Сил спеціальних операцій.

Реакція України на рух білоруських військ

Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації РНБО, прокоментував інформацію про рухи білоруських військ, зазначивши, що "станом на сьогодні загрози вторгнення регулярних військ Білорусі з боку цієї країни немає".

Пост Андрія Коваленка Фото: Скриншот

"Інформація окремих пабліків про нарощування військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовки до наступальних дій. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, 24 грудня 2024 року українські військові з 77-ї окремої аеромобільної бригади спільними зусиллями з іншими підрозділами взяли в полон 11 російських окупантів. Серед них був і громадянин Білорусі, який воював у складі ЗС РФ.