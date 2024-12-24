Десантники ЗСУ взяли в полон 11 російських військових, серед них громадянин Білорусі (відео)

На опублікованих кадрах показано також полоненого військового, який сказав, що він родом із Могильовської області Білорусі. За його словами, контракт він підписав під тиском поліції та бувши напідпитку.

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Воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади спільними зусиллями з іншими підрозділами взяли в полон 11 російських окупантів. Серед них був і громадянин Білорусі, який воював у складі ЗС РФ. Про це йдеться в публікації пресслужби підрозділу в Telegram.

Полонені російські військові

Повідомляється, що під час наступальної операції окупаційні війська зазнали втрат у кількості 12 одиниць бронетехніки та 50 піхотинців. 11 російських військових здалися в полон. Російську техніку, яка йшла колоною, уражали FPV-дрони та інші озброєння.

"З'ясувалося, що серед цих "11 друзів Оушена" був громадянин Білорусі, якого відправили удобрювати українські землі обманом", — ідеться в публікації.

На опублікованих кадрах показано полоненого військового, який сказав, що він родом із Могильовської області Білорусі.

"Менти мене прийняли й давай пресувати, мовляв, підписуй контракт на війну. Я перший, другий і третій раз відмовився. А потім знову напився, а вони мене знову взяли, пресанули і я п'яний взяв і підписав", — пояснив він.

За словами військовослужбовця, після того, як він протверезів, вже було пізно.

"Я вже був у Воронежі. Мене туди завезли п'яного", — додав полонений окупант.

Громадянин Білорусі зі складу російської окупаційної армії

В опублікованому ролику бригади ДШВ стверджується, що з полоненими поводитимуться з дотриманням усіх нормативно-правових документів, відповідно до Женевської конвенції. Очікується, що надалі їх передадуть для обміну, щоб повернути назад українських військовополонених, які перебувають у РФ і на тимчасово окупованій території.

Полонений російський окупант

Нагадаємо, що деякі "вагнерівці", які штурмували Бахмут, перейшли на бік Сил оборони.

Також повідомлялося, що ЗСУ в Курській області взяли в полон російських військових, які проходили тренувальні заняття спільно з військами КНДР.