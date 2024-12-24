Десантники ВСУ взяли в плен 11 российских военных, среди них гражданин Беларуси (видео)
На опубликованных кадрах показан также пленный военный, который сказал, что он родом из Могилевской области Беларуси. По его словам, контракт он подписал под давлением полиции и будучи выпившим.
Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады совместными усилиями с другими подразделениями взяли в плен 11 российских оккупантов. В их числе был и гражданин Беларуси, воевавший в составе ВС РФ. Об этом говорится в публикации пресс-службы подразделения в Telegram.
Сообщается, что в ходе наступательной операции оккупационные войска понесли потери в количестве 12 единиц бронетехники и 50 пехотинцев. 11 российских военных сдались в плен. Российскую технику, которая шла колонной, поражали FPV-дроны и прочие вооружения.
"Выяснилось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом", — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах показан пленный военный, который сказал, что он родом из Могилевской области Беларуси.
"Менты меня приняли и давай прессовать, мол, подписывай контракт на войну. Я первый, второй и третий раз отказался. А потом снова напился, а они меня снова взяли, прессанули и я пьяный взял и подписал", — объяснил он.
По словам военнослужащего, после того, как он отрезвел, уже было поздно.
"Я уже был в Воронеже. Меня туда завезли пьяного", — добавил пленный оккупант.
В опубликованном ролике бригады ДШВ утверждается, что с пленными будут обращаться с соблюдением всех нормативно-правовых документов, в соответствии с Женевской конвенцией. Ожидается, что в дальнейшем их передадут для обмена, чтобы вернуть обратно украинских военнопленных, которые находятся в РФ и на временно оккупированной территории.
Напомним, что некоторые "вагнеровцы", штурмовавшие Бахмут, перешли на сторону Сил обороны.
Также сообщалось, что ВСУ в Курской области взяли в плен российских военных, которые проходили тренировочные занятия совместно с войсками КНДР.