Не всем нравится: некоторые "вагнеровцы", которые штурмовали Бахмут, перешли на сторону Сил обороны

Для некоторых украинцев участие российских пленных в боевых действиях против РФ является "красной тряпкой для быка", заявили в "Русском добровольческом корпусе".

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Россияне, которые находились в составе ВС РФ или были наемниками ЧВК "Вагнер", успешно интегрировались в Силы обороны Украины и воюют против страны-агрессора. В то же время у украинцев возникает вопрос об участии бывших российских военных, которые устроили "мясорубку" во время оккупации города Бахмут в Донецкой области. О деятельности "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и о реакции на его бойцов командир подразделения Денис Никитин (Денис Капустин) с позывным White Rex рассказал во время пресс-конференции, написало агентство УНИАН.

Никитин заявил об успешности эксперимента по "интеграции" в ряды Сил обороны российских военнопленных — "вагнеровцев" или просто солдат ВС РФ. Некоторые из таких перебежчиков получили награды Минобороны Украины, сказал командир РДК. При этом он признал, что некоторым украинцам такая ситуация не нравится, поскольку они помнят, например, бои с ЧВК "Вагнер" под Бахмутом.

"В украинском обществе далеко не все довольны. У нас есть бывшие бойцы ЧВК "Вагнер", и для многих на территории Украины это просто красная тряпка для быка, особенно после бахмутской мясорубки", — сказал Никитин.

По словам командира, к нему обращаются командиры, которые захватили пленных, или к которым обращаются солдаты противника, готовые перейти на сторону украинцев, и тогда уже РДК занимается "сортировкой и натурализацией". В зале во время пресс-конференции присутствовали восемь россиян, которые воюют против РФ, свидетельствуют кадры с места событий.

На фрагменте пресс-конференции, опубликованном каналом "Новости. Live" можно узнать о других деталях выступления White Rex. Среди прочего, он говорил о танках ВС РФ, которые разрушают гражданские дома в Курской области, и о провале пропаганды Кремля. Также военный сообщил, что за все время вторжения погибло 11 бойцов его подразделения: имен назвать не может из-за опасности для семей.

Война РФ и Российский добровольческий корпус — заявление Дениса Никитина 23 декабря 2024 года

Война РФ и Российский добровольческий корпус

Отметим, "Русский добровольческий корпус" — подразделение в составе Сил обороны: он формируется из пленных солдат ВС РФ, которые решили воевать на стороне украинцев. Вместе с другими россиянами, которые входят в "Легион "Свобода России", бойцы участвовали в прорывах ВСУ в Брянской области и под Белгородом, которые происходили, например, с весны по осень 2023 года. Также были бои в районе Теткино в Курской области в марте 2024 года: согласно данным OSINT-аналитиков, удалось захватить в плен почти 30 солдат ВС РФ.

Командир РДК — Денис Никитин, настоящее имя которого — Денис Капустин. Фокус писал, что Никитина в РФ приговорили к пожизненному сроку заключения.

Напоминаем, 20 декабря состоялась воздушная атака ВСУ на штаб 155-й бригады морской пехоты ВС РФ в городе Рыльск Курской области. Между тем 24 декабря пресс-офицер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Петр Гайдащук сообщил о взятии в плен россиянина, который воевал рядом с солдатами КНДР.