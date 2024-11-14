В РФ суд во второй раз дал пожизненный срок основателю РДК Капустину и актеру из "Глухаря", который с ним воюет

В ноябре прошлого года военный суд в России уже приговорил Капустина к пожизненному сроку по обвинению в госизмене и терроризме.

В России 14 ноября во второй раз приговорили к пожизненному заключению основателя "Русского добровольческого корпуса", который воюет на стороне Украины против РФ, Дениса Капустина. Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Он заочно приговорил основателя "Русского добровольческого корпуса" ВСУ ультраправого активиста Дениса Капустина к пожизненному сроку за вторжение в Брянскую область.

В ноябре прошлого года военный суд уже приговорил Капустина к пожизненному сроку по обвинению в госизмене и терроризме.

Вместе с Капустиным такой же заочный приговор получили еще 4 человека. Среди них — боец "Русского добровольческого корпуса" Кирилл Канахин. Это — актер, известный по роли в сериале "Глухарь". Также к пожизненному заключению заочно приговорены еще три фигуранта дела — Александр Галанов, Антон Зырянов и Алексей Огурцов.

Рейд в Брянскую область был 2 марта 2023 года. По версии следствия, обвиняемые "в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области.

Напомним, что глава РДК Денис Капустин заявил, чтоакция в Брянской области проходила по предварительному согласованию с властями Украины.