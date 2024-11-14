В РФ суд вдруге дав довічний термін засновнику РДК Капустіну і актору з "Глухаря", який з ним воює

У листопаді минулого року військовий суд в Росії вже засудив Капустіна до довічного терміну за звинуваченням у держзраді та тероризмі.

У Росії 14 листопада вдруге засудили до довічного ув'язнення засновника "Російського добровольчого корпусу", який воює на боці України проти РФ, Дениса Капустіна. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що таке рішення ухвалив 2-й Західний окружний військовий суд у Москві. Він заочно засудив засновника "Російського добровольчого корпусу" ЗСУ ультраправого активіста Дениса Капустіна до довічного терміну за вторгнення до Брянської області.

У листопаді минулого року військовий суд вже засудив Капустіна до довічного терміну за звинуваченням у держзраді та тероризмі.

Разом із Капустіним такий самий заочний вирок отримали ще 4 особи. Серед них – боєць "Російського добровольчого корпусу" Кирило Канахін. Це — актор, відомий за роллю в серіалі "Глухар". Також до довічного ув'язнення заочно засуджені ще три фігуранти справи — Олександр Галанов, Антон Зирянов та Олексій Огурцов.

Рейд до Брянської області був 2 березня 2023 року. За версією слідства, обвинувачені "у складі української диверсійної групи зі зброєю та вибуховими пристроями незаконно перетнули кордон Росії та проникли у два села у Брянській області.

Нагадаємо, що глава РДК Денис Капустін заявив, що акція в Брянській області проходила за попереднім погодженням із владою України.