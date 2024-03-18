Два поселка — не предел. Куда продвинулись бойцы РДК и ЛСР в России (карта)

Добровольцы из РФ уже почти неделю ведут боевые действия на территории России. Операция масштабнее и длиннее предыдущего рейда.

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Российские добровольцы уже почти неделю ведут боевые действия на территории России. За это время они смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Фокус разобрался, что происходит на границе с РФ, и каких результатов достигли бойцы РДК, ЛСР, Ичкерийские добровольцы и Сибирский батальон.

Рейд российских добровольцев начался 12 марта. Бойцы "Российского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и Сибирский батальон ведут активные боевые действия на территории России. Недавно к ним также присоединились Ичкерийские добровольцы. В Главном управлении разведки говорят, что операции россиян не завершатся в ближайшее время, а жители Белгорода ежедневно слышат взрывы.

Сегодня, 18 марта бойцы привели свои данные о потерях Вооруженных сил российской армии. По их данным, российские войска потеряли более 1400 солдат, из которых 613 необратимы. Также ВС РФ потеряли танки, десятки БМП, несколько артустановок и два "Града".

Уничтожена техника ВС РФ Фото: Легион "Свобода России" Выведенная из строя техника ВС РФ Фото: Легион "Свобода России" Потери личного состава в регулярных частях ВС РФ Фото: Легион "Свобода России"

При этом Минобороны РФ заявляет о еще больших потерях со стороны добровольцев-россиян. Они утверждают, что потери составили более 1700 "боевиков", 21 танк, 25 ББМ и другая техника. Враг продолжает заявлять об отражении всех попыток зайти на российскую территорию.

Козинка и Горьковский под контролем российских добровольцев

В первый день ограниченной операции появились заявления, что Легион "Свобода России" взял под контроль Теткино в Курской области. Однако впоследствии военные уточнили информацию и добавили, что под их контролем только часть населенного пункта. Сейчас известно, что РДК, ЛРС и другие подразделения россиян ведут боевые действия в Грайвороне, Сподарюшино, Козинке, Горьковском и других населенных пунктах. Регулярно наносятся удары по военным объектам РФ в Белгороде. Перед тем россияне предупреждают, что планируется массированный удар по военным целям ВС РФ.

14 марта OSINT-аналитики CyberBoroshno в телеграм-канале рассказали, что во время боя в селе Спадрюшино ВС РФ вывесили белый флаг и сдались в плен бойцам ЛСР. По данным добровольцев РФ, за 6 дней боевых действий всего в плен захватили 27 военных.

Сейчас бойцы Сибирского батальона вместе с Ичкерийскими добровольцами, РДК и ЛСР подняли свои флаги в двух населенных пунктах:

Козинка — Белгородская область;

Горьковский — Белгородская область.

Оба населенных пункта были заняты 17 марта. Боевые действия продолжаются. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские добровольцы становятся силой, поэтому Украина им будет помогать. К ним будут присоединяться другие оппозиционные силы РФ, которые имеют общее видение трансформации России. В ближайшее время заканчивать операцию на российской территории они не планируют.

В ходе боев военные показывали уничтоженную технику ВС РФ, удары по складам с боеприпасами и другим целям. Также в распоряжении бойцов есть минометы. ЛСР показывали, как перед заходом на российскую территорию они уничтожили опорный пункт ВС РФ на пограничье.

Синим обозначена потенциальная серая зона, а красным, где были или продолжаются боевые действия по данным DeepState

"Они помогают нам с первого дня событий 24 февраля, воюют они достаточно неплохо. Они были во многих горячих точках в Украине. Мы попробуем помочь им по мере наших возможностей", — резюмировал руководитель украинской разведки.

Бойцы ЛСР заняли Горьковский Фото: скриншот Бойцы ЛСР и Сибирского батальона заняли Козинку

Что означает продвижение РДК и ЛСР вглубь российской территории

Военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в своем телеграмм-канале написал, что Россия не способна прикрыть границу с Украиной. Боевые действия длиннее и масштабнее тех, которые уже были в прошлом году. Фактически Кремль имеет 35 тысяч личного состава и до тысячи бойцов резерва, что равно 45 БТГр. На 750 км границы с Украиной Россия имеет три группировки:

"Брянск"; "Курск"; "Белгород".

Все вместе они по штату имеют 495 танков, 1485 боевых бронированных машин и 540 артиллерийских систем. Однако по мнению Коваленко, этого недостаточно. РФ ничего не делает с тем, чтобы изменить ситуацию, потому что все ресурсы брошены на фронт. Поэтому российские добровольцы имеют целью не захват Белгорода, а создать что-то вроде серых зон. Они будут увеличиваться и расширяться. Далее они могут перерасти в плацдармы уже для других боевых действий.

Карта потенциальной серой зоны на границе с Украиной Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

"Такие действия будут оказывать давление на командование российских оккупационных войск, которое в определенный момент будет вынуждено рассредоточить свой ресурс из зоны боевых действий для усиления ГВ прикрытия границы. Но вряд ли это принесет успех, как не принесло его на примере Крынки", — резюмировал Коваленко.