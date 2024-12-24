ВСУ в Курской области взяли в плен россиян, которые тренировались вместе с войсками КНДР

По словам пленных россиян, северокорейцев лучше кормят и обеспечивают оружием и амуницией, чем личный состав ВС РФ.

Related video

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области недавно взяли в плен нескольких россиян, которые проходили боевую подготовку вместе с бойцами армии Северной Кореи. Об этом в эфире телемарафона сообщил старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Петр Гайдащук.

"Они (пленные россияне, — ред.) видели корейцев, тренировались вместе с корейцами. В точке, где шла подготовка, с ними находилось 830 военнослужащих из Северной Кореи. Они говорили, что ничего не путают и это не какие-то определенные народности из РФ, которые имеют азиатскую внешность", — сказал Гайдащук.

Он уточнил, что бригада, которую представляет Гайдащук, пока не брала в плен самих северокорейцев. В то же время тактика подразделений, которые появляются в зоне ответственности 80-й бригады, отличается от других. Однако Гайдащук подчеркнул, что утверждать, что это именно корейцы, пока нельзя.

"Эти военнослужащие просто не попадали к нам в плен. И никаких документов, которые бы свидетельствовали, что это военнослужащие из Северной Кореи, также нет", — отметил старший офицер.

Кроме того, по словам Гайдащука, пленные россияне рассказали, что военных КНДР кормят и обеспечивают оружием и амуницией лучше, чем самих бойцов РФ.

"Задачей именно северокорейских военных, как заявляют эти пленные, является штурм наших позиций. А уже российские подразделения идут на так называемую "оборонку", закрепляться на позициях, которые штурмуют корейцы. Но очень часто случается так, что корейцам, по словам пленных, не удается удачно штурмовать наши позиции и все их планы разрушаются", — отметил Гайдащук.

Напомним, под Торецком двое бойцов ВСУ взяли в плен пятерых россиян, которые пришли их штурмовать.

Фокус также писал о том, как солдат КНДР пытался сбить украинский дрон, но застрелил товарища.