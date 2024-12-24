Не усім подобається: деякі "вагнерівці", які штурмували Бахмут, перейшли на бік Сил оборони

Для деяких українців участь російських полонених у бойових діях проти РФ є "червоною ганчіркою для бика", заявили у "Російському добровольчому корпусі".

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Росіяни, які перебували у складі ЗС РФ або були найманцями ПВК "Вагнер", успішно інтегрувались у Сили оборони України і воюють проти країни-агресора. Водночас в українців виникає питання про участь колишніх російських військових, які влаштували "м'ясорубку" під час окупації міста Бахмут в Донецькій області. Про діяльність "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та про реакцію на його бійців командир підрозділу Денис Нікітін (Денис Капустін) з позивним White Rex розповів під час пресконференції, написало агентство УНІАН.

Нікітін заявив про успішність експерименту з "інтеграції" в лави Сил оборони російських військовополонених — "вагнерівців" чи просто солдатів ЗС РФ. Дехто з таких перебіжчиків отримав нагороди Міноборони України, сказав командир РДК. Водночас він визнав, що деяким українцям така ситуація не подобається, оскільки вони пам'ятають, наприклад, бої з ПВК "Вагнер" під Бахмутом.

"В українському суспільстві далеко не всі задоволені. У нас є колишні бійці ПВК "Вагнер", і для багатьох на території України це просто червона ганчірка для бика, особливо після бахмутської м'ясорубки", — сказав Нікітін.

Зі слів командира, до нього звертаються командири, які захопили полонених, або до яких звертаються солдати противника, готові перейти на бік українців, і тоді вже РДК займається "сортуванням та натуралізацією". У залі під час пресконференції були присутні вісім росіян, які воюють проти РФ, свідчать кадри з місця подій.

На фрагменті пресконференції, опублікованому каналом "Новини. Live" можна дізнатись про інші деталі виступу White Rex. Серед іншого, він говорив про танки ЗС РФ, які руйнують цивільні будинки в Курській області, і про провал пропаганди Кремля. Також військовий повідомив, що за весь час вторгнення загинули 11 бійців його підрозділу: імен назвати не може через небезпеку для родин.

Війна РФ та Російський добровольчий корпус - заява Дениса Нікітіна 23 грудня 2024 року

Війна РФ та Російський добровольчий корпус

Зазначимо, "Російський добровольчий корпус" — підрозділ у складі Сил оборони: він формується з полонених солдатів ЗС РФ, які вирішили воювати на боці українців. Разом з іншими росіянами, які входять у "Легіон "Свобода Росії", бійці брали участь у проривах ЗСУ в Брянській області та під Бєлгородом, які відбувались, наприклад, з весни по осінь 2023 року. Також були бої в районі Тьоткиного в Курській області у березні 2024 року: згідно з даними OSINT-аналітиків, вдалося захопити в полон майже 30 солдатів ЗС РФ.

Командир РДК — Денис Нікітін, справжнє ім'я якого — Денис Капустін. Фокус писав, що Нікітіна у РФ засудили до довічного терміну ув'язнення.

Нагадуємо, 20 грудня відбулась повітряна атака ЗСУ на штаб 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Рильськ Курської області. Тим часом 24 грудня пресофіцер 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Петро Гайдащук повідомив про взяття в полон росіянина, який воював поруч із солдатами КНДР.