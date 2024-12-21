Це "провокація": у Польщі обурилися через прапори УПА на їхніх "Росомахах", які передали ЗСУ

Глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві.

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У Міністерстві оборони Польщі вкрай негативно відреагували на дії українських військових, які розмістили прапор Української повстанської армії (УПА) на переданих Україною польських бронетранспортерах Rosomak. Глава відомства Владислав Косиняк-Камиш назвав це провокацією.

"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, поставлених Польщею українській армії, — це провокація, яка неприпустима", — написав він у мережі X.

Міністр додав, що доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування ситуації.

Ситуацію прокоментували в польських ЗМІ. Так журналісти польського видання Polsat зазначили, що дискусія почалася після публікації в інтернеті фотографій, на яких видно червоно-чорні прапори УПА на польських БТР Rosomak, які використовуються на фронті в Україні.

Автори матеріалу стверджують, що розбіжності між Україною та Польщею щодо ролі УПА в роки Другої світової війни залишаються значними. Польща звинувачує українських націоналістів у репресіях проти польського населення, зокрема, в рамках Волинської трагедії 1943 року.

Наприкінці листопада 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга у Варшаві заявили про спільне рішення щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

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Нагадаємо, на початку грудня до польського Сейму внесли законопроєкт, яким пропонують прирівняти пропаганду ОУН і УПА до фашизму, нацизму і комунізму.