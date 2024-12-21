Это "провокация": в Польше возмутились из-за флагов УПА на их "Росомахах", которые передали ВСУ

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве.

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В Министерстве обороны Польши крайне негативно отреагировали на действия украинских военных, которые разместили флаг Украинской повстанческой армии (УПА) на переданных Украиной польских бронетранспортерах Rosomak. Глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш назвал это провокацией.

"Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, поставленных Польшей украинской армии, — это провокация, которая недопустима", — написал он в сети X.

Министр добавил, что поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве для выяснения ситуации.

Ситуацию прокомментировали в польских СМИ. Так журналисты польского издания Polsat отметили, что дискуссия началась после публикации в интернете фотографий, на которых видно красно-черные флаги УПА на польских БТР Rosomak, использующихся на фронте в Украине.

Авторы материала утверждают, что разногласия между Украиной и Польшей по поводу роли УПА в годы Второй мировой войны остаются значительными. Польша обвиняет украинских националистов в репрессиях против польского населения, в частности, в рамках Волынской трагедии 1943 года.

В конце ноября 2024 года министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига в Варшаве заявили о совместно решении по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.

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Напомним, в начале декабря в польский Сейм внесли законопроект, которым предлагают приравнять пропаганду ОУН и УПА к фашизму нацизму и коммунизму.