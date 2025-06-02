Наступление из Беларуси: аналитик объяснил, как распознать настоящую угрозу

Военный аналитик Агил Рустамзаде заявил, что новое наступление России на Киев с территории Беларуси пока невозможно, поскольку для этого не хватает ударной группировки и логистической подготовки. Также он назвал ключевые признаки, по которым можно будет распознать реальную подготовку врага к масштабной операции.

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Об этом пишет "Телеграф".

Рустамзаде отметил, что стоит вспомнить, сколько месяцев до событий в 2022 году были заметны масштабные переброски российских войск в Беларусь. Тогда враг собрал группировку более 200 тысяч бойцов, но даже при условии более слабой украинской армии это не позволило им захватить Киев. По его мнению, без наличия мощной группировки около 300 тысяч военных в Беларуси провести масштабное наступление на столицу невозможно. Он подчеркнул, что сейчас на территории Беларуси нет такой ударной группировки, поэтому все разговоры о наступлении пока являются необоснованными.

Он также предположил, что группировка численностью 200-300 тысяч военных может появиться на границе Беларуси под прикрытием учений "Запад-2025".

Аналитик пояснил, что формирование такой группировки не происходит мгновенно — для этого нужны недели или даже месяцы, во время которых войска постепенно переезжают по железной дороге и автомобильным транспортом. К тому времени разведка Украины и Европы сможет определить, идет ли речь об учениях или о реальной подготовке к войне. По его словам, разницу можно заметить по объемам поставок боеприпасов: во время учений не используют тысячи снарядов ежедневно, а реальная война требует десятков сотен вагонов боеприпасов, что очень легко отследить.

Что происходит на границе с Беларусью

В конце апреля президент Зеленский предупредил, что Россия может начать новое наступление из Беларуси этим летом, прикрываясь учениями. Он отметил, что под этим предлогом уже неоднократно начинали атаки, а направление потенциального удара пока неизвестно — под угрозой могут быть Украина и страны НАТО, в частности Литва и Польша.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Фокусу заявил, что учения "Запад-2025" в Беларуси могут готовить к расширению боевых действий на севере Украины и созданию коридора к Калининграду. Вторжение зависит от позиции Китая, а пока Россия сосредоточена на Донбассе. Провокации могут быть отвлечением, ведь Кремль ищет быстрых результатов из-за санкций и внутренних проблем.

А военный аналитик Sky News Майкл Кларк считает белорусскую армию малоэффективной. Хотя официально в ней насчитывается около 50 тысяч военных, реально боеспособными можно считать не более 15 тысяч — и те имеют низкий уровень подготовки и слабое оснащение. Из-за этого Беларусь вряд ли сможет существенно помочь России в войне против Украины — ее роль, скорее всего, ограничится предоставлением территории для маневров или отвлекающих действий.

Недавно СМИ зафиксировали в Беларуси советский разведывательный самолет Ил-20 ВКС, который, вероятно, осуществляет наблюдение за радиолокационными системами ПВО в западных регионах Украины.

В то же время американский Институт изучения войны (ISW) недавно сообщал, что масштаб совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025", запланированных на осень этого года, существенно сокращен. Такие изменения связаны с войной в Украине.

Напомним, 28 мая госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что российский комплекс "Орешник" разместят в Беларуси до конца 2025 года и уже определили для него нужные места. Подготовка вместе с Россией идет по плану.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко 29 мая сказал, что в Курской области накопилось достаточное количество вражеских военнослужащих и техники для попыток наступления ВС РФ вглубь Украины на Сумском направлении. Также в сентябре может возрасти опасность на границе с Беларусью из-за ее совместных военных учений с Россией.