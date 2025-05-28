Вступит ли Беларусь в войну РФ против Украины: Sky News оценили последствия для фронта

Беларусь, главный союзник Кремля, с первых дней вторжения фактически стала соучастником агрессии — предоставила свою территорию для атаки на Украину и закрывает глаза на участие белорусов в боях на стороне РФ. В то же время вопрос о прямом вовлечении Минска в войну до сих пор остается открытым.

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О вероятности такого развития событий рассказал военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

"Я всегда говорил, что если Путин падет, то Лукашенко падет примерно на следующий день. Итак, Беларусь является неотъемлемой частью этого, но отправят ли они свою армию за границу? Вероятно, и почти наверняка, что нет", — убежден он.

Кларк считает белорусскую армию малоэффективной. Хотя официально в ней насчитывается около 50 тысяч военных, реально боеспособными можно считать не более 15 тысяч — и те имеют низкий уровень подготовки и слабое оснащение.

По словам эксперта, Беларусь вряд ли сможет существенно повлиять на ситуацию на фронте — даже россияне не рассматривают ее как сильного военного партнера. Ее главная роль, вероятно, ограничится предоставлением территории для маневров или отвлекающих действий.

Что происходит на границе с Беларусью

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новое наступление с территории Беларуси уже этим летом, прикрываясь военными учениями. По его словам, именно под предлогом учений Москва уже неоднократно начинала свои атаки. Он также отметил, что направление потенциального удара пока остается неизвестным — под угрозой могут быть как Украина, так и страны НАТО, в частности Литва или Польша.

Важно

Сценарий войны-2025: удар из Беларуси как инструмент давления на Украину и НАТО

Военный аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии для Фокуса отметил, что Россия готовит масштабные учения "Запад-2025" в Беларуси, что может свидетельствовать о подготовке к расширению боевых действий на северном направлении, в частности в сторону Черниговщины, а также о давлении на Украину и Европу из-за возможности создания сухопутного коридора в Калининград. Вероятность вторжения из Беларуси зависит от позиции Китая, который не заинтересован в эскалации, а основные усилия РФ сейчас сосредоточены на Донбассе. Провокации на севере могут быть отвлекающим маневром, тогда как санкции и сложная ситуация в России заставляют Кремль искать быстрых результатов, ведь долгая война для него очень затратная.

Недавно РФ снова начала использовать воздушное пространство Беларуси для разведки с целью подготовки ударов крылатыми ракетами по Украине. Во вторник, 27 мая, СМИ сообщили, что в Беларуси заметили советский военный самолет комплексной разведки Ил-20 ВКС, который, вероятно, ведет разведку радиолокационных станций ПВО в западных областях Украины.

Аналитик подчеркивает, что Беларусь не имеет военного потенциала, способного существенно повлиять на ход войны на стороне России.

Напомним, объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и белорусские оборонные предприятия начали официальные переговоры о совместном производстве российского легкого истребителя пятого поколения Су-75 "Шах и мат".

Ранее разведка Украины рассказала, что в Беларуси нет ядерного оружия и тем более "Орешника". Но есть носители, переданные Россией.