Сценарий войны-2025: удар из Беларуси как инструмент давления на Украину и НАТО

Президент Владимир Зеленский предупреждает: Россия может готовить новую волну агрессии и наступления под прикрытием военных учений в Беларуси. Военные эксперты и пограничники анализируют, реальна ли угроза с севера — и готова ли к ней Украина.

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Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия этим летом "готовит что-то" в Беларуси, используя военные учения как повод. Об этом он заявил во время выступления на саммите Триморья.

"Посмотрите на Беларусь — этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", — сказал Зеленский.

Ранее, 9 апреля, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что одной из целей военных учений "Запад-2025" в Беларуси, в которых будут участвовать и Вооруженные силы РФ, может стать скрытое создание группировок наступательных войск.

Ситуация на границе с Беларусью: что говорят в ГПСУ

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, на данный момент ситуация по границе с Беларусью кардинально не изменилась. Кардинально по состоянию на сейчас она пока не изменилась и вглубь территории Беларуси.

"Рядом границы сегодня какой-то ударной группировки, которая бы формировалась или была бы сформирована, наши подразделения не фиксируют. Однако это направление для нас остается угрожающим. И мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь продолжает, к сожалению, поддерживать Россию. И, собственно, стоит откровенно говорить, что нельзя исключать того, что с этого направления Россия не прибегнет к каким-то повторным действиям. Особенно в контексте анонсированных будущих совместных военных учений", — рассказал Фокусу Демченко.

По его словам, если в ходе их проведения российские подразделения будут находиться на территории Беларуси угроза увеличится.

Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, Украина об этом будет знать, за этим активно следят подразделения разведок.

Новая угроза со стороны Беларуси: пойдет ли РФ в наступление на Украину в 2025 году

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, уже само появление информации об учениях "Запад-2025" в Беларуси свидетельствует о повышении ставок со стороны России — особенно на фоне активизации боев в Харьковской и Сумской областях. Это сигнал о потенциальном расширении зоны боевых действий, в том числе и в сторону Черниговщины.

"Россия таким образом намекает: если Украина не согласится на ее ультиматумы по контролю над четырьмя оккупированными областями, она готова масштабировать войну — в том числе через вторжение из Беларуси", — говорит Фокусу эксперт.

Но Украина это понимает и готова к обороне на этом направлении. Но, по мнению аналитика, есть еще одна важная аудитория, на которую давит Путин, — страны Европы. Он демонстрирует им сценарий создания "сухопутного коридора" из Беларуси в Калининградскую область России. Вероятная цель таких учений — имитация захвата части территорий Польши или Балтийских стран. Это — попытка психологического давления на НАТО из-за угрозы уязвимого Сувальского коридора, соединяющего Польшу и Литву.

Таким образом, этими заявлениями и планами Россия давит сразу на три направления:

Украина — из-за возможности вторжения с севера;

США — из-за масштабирования войны;

Европа (в частности НАТО) — из-за возможной прямой конфронтации.

Реальна ли угроза нового вторжения в Украину

По словам Снегирева в этом вопросе многое зависит от позиции Китая. Во время эскалации на украинско-белорусской границе в 2024 году Китай сделал беспрецедентный шаг — провел совместные учения с Беларусью, чем фактически "погасил" вероятность вторжения с этого направления. Это позволило Украине перебросить резервы на другие фронты, в частности для успешного контрнаступления.

"Китай имеет собственные интересы в Беларуси — экономические и политические. Эта страна является для КНР плацдармом в Европе. И если Беларусь станет зоной турбулентности или плацдармом для войны, украинские силы могут иметь основания бить по военным объектам на ее территории. А это — уже проблема для стабильности, что КНР вряд ли устроит", — говорит эксперт.

Снегирев считает, что сейчас главный акцент РФ стоит на Донетчине. Оккупанты срочно пытаются выйти на административные границы области. Если же будут провокации на границе с Беларусью, то, вероятно, с целью отвлечения внимания от основного ударного направления — востока Украины. Отсюда и слухи об участии военных из Северной Кореи в Донецкой области.

"К тому же, Россия, по ее же оценкам, находится в сложном положении — растет давление санкций со стороны США. Если Кремль не сможет достичь быстрых результатов, то долгосрочная война становится для него слишком затратной и рискованной", — продолжает эксперт.

Но тем не менее, отбрасывать вариант того, что РФ попытается прибегнуть к попыткам наступления со стороны Беларуси не стоит, хотя шансов на успех таких действий максимально низкий.

Напомним, ранее Фокус писал, что Киевщина, Черниговщина, Житомирщина и Ровенщина — очень непростая для российского наступления местность. Она изрезана лесами, болотами и реками. К тому же ее хорошо укрепили украинские войска.

"На севере Украины есть две или три дороги, по которым, теоретически, может продвигаться враг. Но есть одно "но". Этим направлением командовал генерал Сергей Наев и он занимался тем, что строил там инженерные укрепления, рвы они копали через дороги из Беларуси, закопали, по его словам, полмиллиона мин, то есть на всех участках, где теоретически может наступать враг. Если они туда зайдут, то они там прямо на границе увязнут в этих лесах и в этих болотах. Для них будет такая самоубийственная операция", — рассказывал Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

По данным эксперта, Силы обороны сейчас держат на севере войска, которые ожидают теоретическую возможность нападения РФ.

Также Фокус исследовал, в чем ключевые отличия Белгородской операции от Курской и какие последствия она может иметь для Сумщины.