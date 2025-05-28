Беларусь подключается к разработке Су-75 и может стать первым оператором истребителя

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и белорусские оборонные предприятия начали официальные переговоры о совместном производстве российского легкого истребителя пятого поколения Су-75 "Шах и мат".

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Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявления председателя Госкомвоенпрома республики Беларусь Дмитрия Пантуса.

Комментируя новость обозреватели Army Recognition отметили, что в случае реализации проекта Беларусь не только получит доступ к высокотехнологичному аэрокосмическому производству, но и, вероятно, станет первым иностранным пользователем новейшего российского стелс-самолёта.

Кроме того сотрудничество в рамках “Союзного государства” может ознаменовать возрождение авиационной промышленности в Беларуси, простаивавшей с момента распада СССР, и одновременно изменить стратегический ландшафт в Восточной Европе. Возможное размещение Су-75 на белорусских базах будет означать, что НАТО может впервые столкнуться с потенциальной угрозой малозаметных истребителей нового поколения на направлении Сувалкского коридора — важного стратегического участка между Польшей и странами Балтии.

Проект российского Су-75

Истребитель Су-75 был представлен в 2021 году компанией «Сухой» в рамках МАКС-2021 как экономически эффективная альтернатива F-35 и китайскому FC-31. Это однодвигательная многоцелевая машина с элементами малозаметности, унаследованными от тяжёлого истребителя Су-57. Среди заявленных ключевых характеристик:

Максимальная скорость: до 2 Маха

Дальность полёта: около 3 000 км

Боевая нагрузка: до 7 400 кг

Вооружение: внутренний отсек, ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля», противокорабельные средства

Радиолокационная малозаметность: сниженное ЭПР благодаря внутреннему размещению вооружения и композитным материалам

Автоматизация: системы искусственного интеллекта для помощи пилоту

Ориентация на экспорт: ориентировочная стоимость менее 30 млн долларов США

Важно

Интересный проект на бумаге: эксперты рассказали, почему Су-75 не увидит небо

Западные обозреватели добавили, что Беларусь, по имеющимся данным, может получить первые истребители уже в рамках пилотной партии, что позволит запустить серийное производство. Среди других потенциальных заказчиков называются Индия, ОАЭ, Вьетнам и Алжир.

Однако такие перспективы выглядят туманными, поскольку западные аналитики весьма скептически относятся к реализации программы Су-75. Напомним, американский аналитик Калеб Ларсон в статье для 19FortyFive пишет, что данный самолет "нигде не летает" и в ближайшей перспективе, по-видимому, не полетит. Дело в том, что разработчики пока не представили ни одного полноценного прототипа, а вся информация о ходе программы ограничивается заявлениями без подтвержденных фактов.