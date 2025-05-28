Білорусь підключається до розроблення Су-75 і може стати першим оператором винищувача

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) і білоруські оборонні підприємства почали офіційні переговори про спільне виробництво російського легкого винищувача п'ятого покоління Су-75 "Шах і мат".

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Про це повідомило агентство ТАСС із посиланням на заяви голови Держкомвійськпрому республіки Білорусь Дмитра Пантуса.

Коментуючи новину, оглядачі Army Recognition зазначили, що в разі реалізації проєкту Білорусь не тільки отримає доступ до високотехнологічного аерокосмічного виробництва, а й, ймовірно, стане першим іноземним користувачем новітнього російського стелс-літака.

Крім того, співпраця в межах "Союзної держави" може ознаменувати відродження авіаційної промисловості в Білорусі, яка простоювала з моменту розпаду СРСР, і одночасно змінити стратегічний ландшафт у Східній Європі. Можливе розміщення Су-75 на білоруських базах означатиме, що НАТО може вперше зіткнутися з потенційною загрозою малопомітних винищувачів нового покоління на напрямку Сувалкського коридору — важливої стратегічної ділянки між Польщею та країнами Балтії.

Проєкт російського Су-75

Винищувач Су-75 був представлений у 2021 році компанією "Сухой" у межах МАКС-2021 як економічно ефективна альтернатива F-35 і китайському FC-31. Це багатоцільова з одним двигуном машина з елементами малопомітності, успадкованими від важкого винищувача Су-57. Серед заявлених ключових характеристик:

Максимальна швидкість: до 2 Маха

Дальність польоту: приблизно 3 000 км

Бойове навантаження: до 7 400 кг

Озброєння: внутрішній відсік, ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельні засоби

Радіолокаційна малопомітність: знижена ЕПР завдяки внутрішньому розміщенню озброєння і композитним матеріалам

Автоматизація: системи штучного інтелекту для допомоги пілоту

Орієнтація на експорт: орієнтовна вартість менше ніж 30 млн доларів США

Важливо

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Західні оглядачі додали, що Білорусь, за наявними даними, може отримати перші винищувачі вже в межах пілотної партії, що дасть змогу запустити серійне виробництво. Серед інших потенційних замовників називаються Індія, ОАЕ, В'єтнам і Алжир.

Однак такі перспективи виглядають туманними, оскільки західні аналітики досить скептично ставляться до реалізації програми Су-75. Нагадаємо, американський аналітик Калеб Ларсон у статті для 19FortyFive пише, що цей літак "ніде не літає" і в найближчій перспективі, мабуть, не полетить. Річ у тім, що розробники поки не представили жодного повноцінного прототипу, а вся інформація про перебіг програми обмежується заявами без підтверджених фактів.