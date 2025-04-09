Проект винищувача Су-75 практично приречений: причиною цього є війна в Україні, — експерт

Проєкт російського легкого стелс-винищувача Су-75 "Шах і мат", представлений 2021 року як альтернатива американським F-35 і F-22, може так і не перейти від стадії макета до реального льотного зразка. Після більш ніж трьох років після гучної презентації перспективна розробка Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) залишається виключно демонстратором концепції.

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Як зазначає американський аналітик Калеб Ларсон у статті для 19FortyFive, літак "ніде не літає" і в найближчій перспективі, мабуть, не полетить.

Спочатку передбачалося, що перший політ Су-75 відбудеться у 2023 році, але терміни були зірвані. Розробники не представили жодного повноцінного прототипу, а вся інформація про перебіг програми обмежується заявами без підтверджених фактів.

Тим часом із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році державні пріоритети змістилися: основна увага і ресурси були переспрямовані на виробництво артилерії, безпілотних систем і ракет, які активно застосовуються на фронті.

Обмеження, накладені західними країнами, погіршили ситуацію. Санкції фактично позбавили російську оборонну промисловість доступу до сучасних мікрочіпів, елементів авіоніки та складних електронних систем, критично важливих для стелс-технологій і багатофункціональних бойових платформ нового покоління. Це ускладнило як розробку, так і потенційне серійне виробництво винищувача.

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Паралельно з цим скорочується і фінансування: значна частина бюджетних коштів спрямовується на соціальні програми та підтримку сімей загиблих військовослужбовців. Ці витрати обмежують можливості щодо вкладень у дорогі проєкти, які не мають негайного бойового застосування.

Експортний провал Су-75

Ларсон зазначив, що Су-75 мав зацікавити іноземні ринки насамперед держави, які не мають доступу до західної військової техніки. Однак відсутність реального зразка і дедалі більші сумніви у здатності Росії завершити проєкт роблять потенційні контракти малоймовірними.

За словами автора матеріалу, "інженерні проблеми, пов'язані зі стелс-технологіями, у поєднанні з переключенням російської оборонної промисловості на забезпечення війни та відсутністю критично важливих компонентів фактично вбили цей літак.

"Країни, здатні дозволити собі літаки-невидимки, тяжіють до перевірених проєктів, як-от F-35, тоді як традиційні клієнти Росії можуть не мати необхідних коштів для купівлі дорогого проєкту винищувача-невидимки, а особливо літака, який ще не літав", — підсумував Ларсон.

Нагадаємо, російська корпорація "Ростех" ще 2023 року анонсувала підготовку до початку виробництва винищувачів Су-75. заява прозвучала напередодні міжнародного авіасалону Dubai Airshow-2023.