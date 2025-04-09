Проект истребителя Су-75 практически обречен: причиной этому — война в Украине, — экспер

Проект российского легкого стелс-истребителя Су-75 "Шах и мат", представленный в 2021 году как альтернатива американским F-35 и F-22, может так и не перейти от стадии макета к реальному летному образцу. По прошествии более трех лет после громкой презентации перспективная разработка Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) остается исключительно демонстратором концепции.

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Как отмечает американский аналитик Калеб Ларсон в статье для 19FortyFive, самолет "нигде не летает" и в ближайшей перспективе, по-видимому, не полетит.

Изначально предполагалось, что первый полет Су-75 состоится в 2023 году, но сроки были сорваны. Разработчики не представили ни одного полноценного прототипа, а вся информация о ходе программы ограничивается заявлениями без подтвержденных фактов.

Между тем, с началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году государственные приоритеты сместились: основное внимание и ресурсы были перенаправлены на производство артиллерии, беспилотных систем и ракет, активно применяемых на фронте.

Ограничения, наложенные западными странами, усугубили ситуацию. Санкции фактически лишили российскую оборонную промышленность доступа к современным микрочипам, элементам авионики и сложным электронным системам, критически важным для стелс-технологий и многофункциональных боевых платформ нового поколения. Это затруднило как разработку, так и потенциальное серийное производство истребителя.

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Интересный проект на бумаге: эксперты рассказали, почему Су-75 не увидит небо

Параллельно с этим сокращается и финансирование: значительная часть бюджетных средств направляется на социальные программы и поддержку семей погибших военнослужащих. Эти расходы ограничивают возможности по вложениям в дорогостоящие проекты, не имеющие немедленного боевого применения.

Экспортный провал Су-75

Ларсон отметил, что Су-75 должен был заинтересовать иностранные рынки в первую очередь, государства, не имеющие доступа к западной военной технике. Однако отсутствие реального образца и растущие сомнения в способности России завершить проект делают потенциальные контракты маловероятными.

По словам автора материала, "инженерные проблемы, связанные со стелс-технологиями, в сочетании с переключением российской оборонной промышленности на обеспечение войны и отсутствием критически важных компонентов фактически убили этот самолет.

"Страны, способные позволить себе самолеты-невидимки, тяготеют к проверенным проектам, таким как F-35, в то время как традиционные клиенты России могут не иметь необходимых средств для покупки дорогостоящего проекта истребителя-невидимки и в особенности самолета, который еще не летал", — подытожил Ларсон.

Напомним, российская корпорация "Ростех" еще в 2023 году анонсировала подготовку к началу производства истребителей Су-75. заявление прозвучало накануне международного авиасалона Dubai Airshow-2023.