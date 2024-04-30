Интересный проект на бумаге: эксперты рассказали, почему Су-75 не увидит небо

Военные обозреватели отметили, что в целом Су-75, как недорогая альтернатива F-35, выглядит неплохо. Но вероятность того, что самолет все полетит, с каждым днем становится все меньше и меньше.

Related video

Российские авиастроители не оставляют надежды увидеть в небе истребитель нового поколения Су-75 Checkmate. Однако пока самолет остается на стадии проекта, и пока трудно понять, откуда возьмутся средства на его разработку. В связи с этим обозреватели Army Recognition в своем материале подробно проанализировали перспективы российской машины, и пришли к неутешительным для россиян выводам.

В публикации от 29 апреля говорится, что в среде военных специалистов часто дискуссируют на тему дороговизны F-35 и определения того, к какому поколению истребителей принадлежит Су-57. В контексте этого, отметили авторы материала, если Су-75 будет производиться в соответствии с заявленными характеристиками, то это будет интересный, менее дорогой, но все же способный самолет для стран с ограниченным бюджетом.

Предположительно, самолет мог бы иметь приемлемые стелс-характеристики за небольшие деньги — согласно российским источникам, начальная цена составит около 30 миллионов долларов. Между тем, некоторые специалисты приходят к выводу, что демонстрируемый на выставках образец Су-57 — это всего лишь качественный макет для клиентов, которые в силу разных причин не могут себе позволить приобрести американские самолеты пятого поколения.

В частности, некоторые блогеры отмечают, что Су-75 — интересная разработка. Если он получит необходимые инвестиции, то может стать решающим самолетом для стран, не имеющих возможности купить F-35. В свою очередь госкорпорация "Ростех" утверждает, что работы над Су-75 идут полным ходом, и самолет находится на стадии предсерийного производства. Но в реалии первый полет машины неоднократно переносился с 2023 года. По данным росСМИ, первый полет самолета теперь запланирован на 2026-2027 годы.

Важно

Ждут заказчиков: российские Су-57 неинтересны для зарубежных импортеров, — эксперты

Например, недавно издание The National Interest сообщило, что оптимистичные прогнозы относительно Су-75 выглядят весьма сомнительными — особенно учитывая огромные трудности, с которыми столкнулась Россия при разработке Су-57. Здесь не последнюю роль сыграли антироссийские санкции, из-за которых инвесторы не захотят вкладывать деньги в столь рискованный проект.

Возможно на самолет обратили внимание Индия, Алжир, Туркменистан, Иран, Нигерия, а также ОАЭ, но Эмираты, по всей видимости, отказались от проекта и приобрели американские F-35.

"В заключение можно сказать, что Су-75 выглядит нелепым проектом, представленным как чудо-оружие; вероятность того, что самолет полетит, с каждым днем становится все меньше и меньше, а основное внимание пока уделяется Су-57", — подытожили обозреватели.

Напомним, в феврале стало известно, что Россия хочет возобновить сотрудничество с Индией по разработке истребителя Су-75. Вместе с тем пока не ясно, будет ли Индия участвовать в данной программе или решит окончательно отказаться.