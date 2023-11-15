Ждут заказчиков: российские Су-57 неинтересны для зарубежных импортеров, — эксперты

Польские обозреватели заметили тенденцию отказа иностранных заказчиков от российских образцов авиационной техники, особенно истребителей. Это, возможно, связано с военными действиями в Украине, где ударная авиация РФ не смогла завоевать господство в воздухе.

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Компания "Рособоронэкспорт", по информации российских СМИ, 14 ноября заявила о готовности к сотрудничеству по экспорту самолетов "пятого поколения" Су-57, к которому зарубежные импортеры якобы проявляют повышенный интерес. На самом деле россияне готовы продавать новейшие истребители в случае "получения запросов от иностранных заказчиков", а это означает, что таких запросов пока не поступало. К такому выводу пришли обозреватели Defence 24.

Информация о намерениях "Рособоронэкспорта" появилась после заявлений гендиректора компании Александра Михеева на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"По тематике его продвижения мы проводим технические консультации с рядом стратегических партнеров России. Обсуждаем как поставки финальной продукции из России, так и сотрудничество в формате совместных разработки и производства", — заявил Михеев.

Между тем польские журналисты отметили, что отсутствие новых заказчиков может означать обвал российского экспорта военной техники и падение со второго места как минимум на третье в рейтинге экспортеров. Также данная ситуация свидетельствует об огромных проблемах, с которыми столкнулись представители российской оружейной промышленности.

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Первым тревожным звонком в продвижении Су-57 стал выход индийских партнеров из программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Причиной стало разочарование в российском проекте, в том числе технические проблемы, задержки и слишком длительные переговоры. В итоге Индия вышла из проекта и не вернулась, несмотря на усилия российской стороны.

Но Россия пыталась заинтересовать своей продукцией арабские страны и Турцию. На горизонте замаячила перспектива продажи Су-57 в экспортном варианте Е, а также совместной разработки малогабаритного истребителя будущего. Но здесь тоже не все так однозначно.

Образец российского самолета Су-75 Checkmate Фото: РИА-Новости

"В настоящее время трудно судить о том, насколько реальны надежды России найти заказчиков (Су-57Е, Су-30, Су-34, Су-35) или партнеров по программам (Су-75 Checkmate). Российская авиационная техника терпит поражение в Украине и не смогла развить господство в воздухе, несмотря на значительное численное и качественное превосходство", — подчеркнули обозреватели.

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Таким образом, наметилась тенденция отказа иностранных заказчиков от российских образцов авиационной техники, особенно истребителей. От закупок отказались Египет и Индонезия. Исключением, только подтверждающим правило, является Иран, но он закупает самолеты у России, вероятно, потому, что Москва решила проигнорировать эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, Тегеран может расплатиться беспилотниками семейства Shahed.

В заключении эксперты отметили, что другие страны выбирают американскую технику, а если и ищут ей альтернативу, то в основном в лице истребителей Dassault Rafale или Eurofighter Typhoon. Кроме того на рынок могут выйти южнокорейские KF-21 и китайский истребитель пятого поколения J-31.

Китайский истребитель J-31

Напомним, компания "Рособоронэкспорт" на международной выставке Dubai Airshow 2023 в Дубае представила ракету класса "воздух-земля" Х-69 для истребителей Су-57. Западные эксперты отметили восприимчивость данной ракеты к современным системам ПВО типа NASAMS, что делает ее потенциально легкой мишенью.