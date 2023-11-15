Чекають на замовників: російські Су-57 не цікаві для закордонних імпортерів, — експерти

Польські оглядачі помітили тенденцію відмови іноземних замовників від російських зразків авіаційної техніки, особливо винищувачів. Це, можливо, пов'язано з воєнними діями в Україні, де ударна авіація РФ не змогла завоювати панування в повітрі.

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Компанія "Рособоронэкспорт", за інформацією російських ЗМІ, 14 листопада заявила про готовність до співпраці з експорту літаків "п'ятого покоління" Су-57, до якого закордонні імпортери нібито виявляють підвищений інтерес. Насправді росіяни готові продавати новітні винищувачі в разі "отримання запитів від іноземних замовників", а це означає, що таких запитів поки що не надходило. Такого висновку дійшли оглядачі Defence 24.

Інформація про наміри "Рособоронэкспорту" з'явилася після заяв гендиректора компанії Олександра Міхеєва на Міжнародній авіаційно-космічній виставці Dubai Airshow 2023.

"За тематикою його просування ми проводимо технічні консультації з низкою стратегічних партнерів Росії. Обговорюємо як постачання фінальної продукції з Росії, так і співробітництво у форматі спільного розроблення та виробництва", — заявив Міхеєв.

Водночас польські журналісти зазначили, що відсутність нових замовників може означати обвал російського експорту військової техніки та падіння з другого місця щонайменше на третє в рейтингу експортерів. Також ця ситуація свідчить про величезні проблеми, з якими зіткнулися представники російської збройової промисловості.

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Першим тривожним дзвіночком у просуванні Су-57 став вихід індійських партнерів із програми FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Причиною стало розчарування в російському проєкті, зокрема технічні проблеми, затримки та занадто тривалі переговори. У підсумку Індія вийшла з проєкту й не повернулася, попри зусилля російської сторони.

Але Росія намагалася зацікавити своєю продукцією арабські країни й Туреччину. На горизонті замайоріла перспектива продажу Су-57 в експортному варіанті Е, а також спільного розроблення малогабаритного винищувача майбутнього. Але тут теж не все так однозначно.

Зразок російського літака Су-75 Checkmate Фото: РІА-Новини

"Наразі важко судити про те, наскільки реальні надії Росії знайти замовників (Су-57Е, Су-30, Су-34, Су-35) або партнерів за програмами Су-75 Checkmate. Російська авіаційна техніка зазнає поразки в Україні та не змогла розвинути панування в повітрі, попри значну чисельну та якісну перевагу", — підкреслили оглядачі.

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Отже, намітилася тенденція відмови іноземних замовників від російських зразків авіаційної техніки, особливо винищувачів. Від закупівель відмовилися Єгипет та Індонезія. Винятком, який тільки підтверджує правило, є Іран, але він закуповує літаки в Росії, ймовірно, тому що Москва вирішила проігнорувати ембарго на постачання зброї в цю країну. Зокрема, Тегеран може розплатитися безпілотниками сімейства Shahed.

У висновку експерти зазначили, що інші країни обирають американську техніку, а якщо й шукають їй альтернативу, то переважно в особі винищувачів Dassault Rafale або Eurofighter Typhoon. Зокрема, на ринок можуть вийти південнокорейські KF-21 і китайський винищувач п'ятого покоління J-31.

Китайський винищувач J-31

Нагадаємо, компанія "Рособоронэкспорт" на міжнародній виставці Dubai Airshow 2023 у Дубаї представила ракету класу "повітря-земля" Х-69 для винищувачів Су-57. Західні експерти відзначили сприйнятливість цієї ракети до сучасних систем ППО типу NASAMS, що робить її потенційно легкою мішенню.