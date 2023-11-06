Су-57 ПКС РФ з'явився над Луганськом: чому окупанти ризикують цінним літаком, — ЗМІ

Імовірно, новітній російський винищувач був задіяний в атаці по Одеській області, випустивши протирадіолокаційні ракети Х-31П.

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Російський винищувач Су-57 здійснив вторгнення в повітряний простір України, точніше в районі Луганська. На думку військових експертів, новітній російський літак міг зіграти важливу роль у нещодавніх ракетних атаках на передові позиції українських військ. Про це 5 листопада повідомили оглядачі Bulgarian Military з посиланням на пост у Telegram "єРадар".

У повідомленні, що з'явилося 5 листопада, не було вказано точних термінів порушення повітряного простору Су-57. Однак напрошується висновок, пишуть журналісти, що Росія розпочала розгортання свого високотехнологічного бойового літака Су-57 у зоні бойових дій в Україні.

Зазначається, що Росія має у своєму розпорядженні кілька авіабаз, на яких базуються її найсучасніші винищувачі. За даними української розвідки, отриманими із супутникових знімків, на авіабазі "Ахтубинск-7" в Астраханській області РФ перебуває безліч сучасних багатоцільових винищувачів Су-57.

"Аналіз спостережуваних переміщень Су-57 показує, що ці літаки могли або брати участь у бойових вильотах на Україну без видимого радіуса дії, або виконувати випробувальні польоти", — припустили експерти.

Про застосування російськими повітряними силами Су-57 говорили і в Міноборони РФ, і британська розвідка, до того ж британці заявили, що Росія майже напевно використовувала ці винищувачі в бойових діях із Україною.

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І хоча росіяни на сьогодні намагаються не застосовувати ударну авіацію в зоні досяжності української ППО, все ж під час останніх ударів по Одеській області вони використовували Су-57, запустивши протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Насамперед такі ракети використовуються для ураження радіолокаційних установок у складі зенітних ракетних комплексів, а також зенітних артилерійських батарей і артилерійських РЛС. Вони можуть бути націлені на альтернативні джерела радіовипромінювання, наприклад, станції активних перешкод, і навіть на інфраструктуру радіозв'язку.

Нагадаємо, російські зброярі мають намір оснастити винищувачі Су-57 новими ракетами класу "повітря-повітря" Р-37М. Дальність такої ракети, ймовірно, становитиме 300 км.