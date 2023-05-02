РФ не застосовувала "суперлітаки" Су-57 та Су-75 в повітряному просторі України, — Ігнат

Попри заяви у ворожих медіа про роботу розрекламованих винищувачів Повітряні сили ЗСУ не фіксували фактів їх застосування. Речник Юрій Ігнат зазначив, що країни світу на відміну від Росії роблять акцент в авіації на технологіях, а не маневровості літаків.

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Росія вихваляється літаками Су-57 та Су-75, однак у війні на території України ЗС РФ їх не застосовують. Про це розповів сьогодні, 2 травня, під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"У них є літак Су-57, який вони показували на виставках часто, є також літак Су-75. Той з двома двигунами, той з одним. Це такі "суперлітаки", як вони називають, шостого покоління. Не раз писали їхні пабліки, що вже вони на фронті показали, десь кидали бомби-ракети. Повітряними силами України не зафіксовано фактів застосування цих літаків у повітряній агресії проти України", — заявив Ігнат.

Однак військовий підкреслив, що повністю виключати застосування цих літаків росіянами не можна. Він пояснив, що для сил ППО України ворожа авіація — це лише мітки на радарах, тож загарбники могли застосовувати Су-57 або Су-75 дистанційно.

"Та і чи є в цьому потреба? У них достатньо іншої авіації", — зазначив речник.

За словами Ігната, Росія має достатньо інших літаків та гелікоптерів, що переважають українську авіацію за кількістю й технологіями. Вони, за даними Повітряних сил, і застосовуються окупантами найчастіше на лінії бойового зіткнення.

Також представник ЗСУ згадав, що РФ полюбляє вихвалятись озброєнням на парадах. Проте, як він розповів, країни світу не роблять акценту на маневровості літаків на відміну від Росії.

"Тут мова йде про технології. Хто кого раніше побачив, застосував озброєння і знищив. Без шансів для ворога це все робиться дистанційно при правильному бойовому управлінні, правильній розвідці", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, 20 лютого голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров заявив, що ЗС РФ "успішно застосовують" літак Су-57 для війни в Україні. За його словами, винищувач "вирішує багатопланові завдання щодо ураження як повітряних, так і наземних цілей".

Сьогодні, 2 травня, пресслужба Слідчого комітету Російської Федерації повідомила, що у Мелітополі був скоєний замах на представника окупаційної влади. За даними ворожого слідства, під воротами приватного будинку чоловіка розмістили саморобний вибуховий пристрій.