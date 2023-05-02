Заклали бомбу під ворота: у РФ заявили про замах на колаборанта у Мелітополі (відео)

У російському Слідкомі стверджують, що так званого заступника начальника ГУВС Росії по Запорізькій області госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.

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У тимчасово окупованому Мелітополі порушено кримінальну справу за фактом зазіхання на життя "заступника начальника ГУВС Росії у Запорізькій області". Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Російської Федерації в Telegram 2 травня.

Повідомляється, що під воротами приватного будинку колаборанта на вулиці Пирогова було розміщено саморобний вибуховий пристрій. Вибухівка детонувала у момент, коли чоловік відчинив ворота, щоб вирушити на роботу.

Наслідки вибуху в окупованому Мелітополі

За даними Слідкому РФ, колаборанта було доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. У цій справі окупанти розпочали розслідування.

"За вилученими під час огляду місця події об'єктами призначено судові експертизи, допитуються як свідки очевидці події", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що 2 травня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух у місті. Чиновник зазначив, що до місця події вирушили поліція та швидка, а також припустив, що вибух міг бути спрямований на ліквідацію колаборанта.

Раніше, 28 квітня, Іван Федоров заявив, що серед колаборантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області переважають панічні настрої. Причиною цього стали вибухи 27 квітня, внаслідок яких загинуло двоє поліцейських.

Ще ми писали про те, що 24 квітня ЗС РФ у тимчасово окупованому Мелітопольському районі зазнали втрат особового складу через отруєння невідомою речовиною. За даними Генштабу ЗСУ, загинули 20 окупантів.